Şehir Tiyatrosu'nun 'Don Kişot'u Manisalılarla buluşmaya devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun sömestir turne programı, Sarıgöl ve Alaşehir ilçeleriyle devam etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ‘Don Kişot’ adlı çocuk oyununu ilk olarak Sarıgöllü çocuklarla buluşturdu.

Sarıgöl Belediyesi Konferans Salonu’nda sahnelenen oyuna Sarıgöllü minikler büyük ilgi gösterdi. Dünya Klasikleri arasında yer alan Miguel Cervantes’in eserinin tiyatroya uyarlandığı ve Bartu Kaan Şensoy’un yönettiği yaklaşık 45 dakikalık çocuk oyununda, minikler keyifli dakikalar yaşadı.

Sarıgöl turnesinin ardından Alaşehir ilçesindeki çocuklarla buluşma gerçekleşti. Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi’nde sahnelenen oyuna Alaşehirli minikler de yoğun ilgi gösterdi. Oyunu dikkatli ve meraklı gözlerle izleyen çocuklar, oyunculara alkışlarıyla teşekkür etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun turne programının 26 Ocak Perşembe günü Akhisar ve Saruhanlı ilçeleriyle devam edeceği belirtildi.