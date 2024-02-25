Şehir Hatları gençleri 'Boğaz'la buluşturdu

Şehir Hatları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenci yurtlarında kalan gençler için özel bir Boğaz turu düzenledi. İstanbul dışından gelen 300’ü aşkın genç, 24 Şubat Cumartesi günü denizle buluşarak keyifli anlar yaşadı.İSTANBUL (İGFA) - Geçtiğimiz ay denizden uzak kalan çocuklar için Boğaz Turu düzenleyen Şehir Hatları, bu kez de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenci yurtlarında kalan gençlere özel bir Boğaz turu düzenledi. Üniversite eğitimi için şehir dışından gelen öğrencilere özel olarak düzenlenen tur boyunca 300’ü aşkın sayıda genç, İstanbul’un tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu.

VAPUR KAFE İKRAMLARI EŞLİĞİNDE İSTANBUL MANZARASI

Düzenlenen tur, Kabataş İskelesi’nden başlayıp Kabataş İskelesi’nde son buldu.

Yoğun geçen eğitim hayatlarına mola vermelerine destek olmak ve denizden uzak kalmış olan gençleri denizle buluşturarak İstanbul manzarasına doğru derin bir nefes almalarını sağlayan Şehir Hatları, Vapur Kafe’siyle de etkinlik boyunca çay ve simit ikramında bulundu. Gençler, İstanbul'un eşsiz atmosferini keyifli ikramlar ve sohbet eşliğinde tatma imkanı buldu.