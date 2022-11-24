Sefa Doğanay taklitleriyle unutulmaz gece yaşattı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sevilen sanatçı Sefa Doğanay’ı anlamlı günde öğretmenlerle buluşturdu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verilişinin 94. yıldönümü ve 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenler için unutulmaz bir organizasyon düzenledi.

Sevilen stand-up sanatçısı Sefa Doğanay, öğretmenler günü kapsamında muhteşem bir gösteri gerçekleştirdi. Sevilen sanatçı esprileri ve ünlülerin taklitleriyle öğretmenleri adeta kahkahaya boğdu.

Büyükşehir’in Öğretmenler Günü Özel Gösterisi, Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Gösteriye Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ve Gebze ilçesinde görev yapan Milli Eğitime bağlı öğretmenler katıldı.

Kendisinin de eğitimci olduğunu hatırlatan Başkan Büyükakın tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Başkan Büyükakın, “Hayatta en çok sevdiğim iki şey var. Birincisi öğrenmek, ikincisi ise öğretmek. Siz insanların kabını dolduruyorsunuz. Siz kendinizi ne kadar geliştirirseniz, toprağı (öğrencileri) ne kadar işlerseniz o toprak o kadar verimli oluyor. Toplumların geleceğini belirleyen sizlersiniz” dedi.

Daha sonra sanatçıya çiçek takdim edildiği gecede Sefa Doğanay ise, kendisini bu anlamlı günde öğretmenlerle buluşturduğu için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.