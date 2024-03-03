Seçim öncesi adayların stil danışmanlığına ilgi yoğun

Seçimlere bir ay kala, adaylar sadece projeleriyle değil, aynı zamanda tarzları ve görüntüleriyle de dikkat çekmeye çalışıyorlar. Stil danışmanları yardımıyla aday tanıtım katalogları için özel çalışmalar yapılıyor.İSTANBUL (İGFA) - Yakın zaman önce hizmete giren ve tasarım giyim markalarının satışının yanında kişisel stil danışmanlığı hizmeti sunan The Clique platformu Kurucusu Eylül Ögetürk Önemlitürk, stil danışmanlığı taleplerinin özellikle son zamanlarda Belediye Başkanlığı adaylarına yoğunlaştığını belirtti.

Eylül Ögetürk Önemlitürk, müşteri gizliliği çerçevesinde isim vermeden, kadın liderler de dahil olmak üzere birçok adaya stil danışmanlığı hizmeti verdiklerini açıkladı.

Stil sahibi olmanın, her kesimden insana kendini iyi hissettirmenin yanında özellikle siyaset ve iş hayatında öne çıkmanın ilk aşamalarından biri olduğunu belirten Önemlitürk, platform ile kişisel stil danışmanlığı hizmetini erişilebilir kıldıklarını kaydetti.

Hatırlanacağı gibi yaklaşık bir yıldır, mobil uygulamaları aracılığıyla kişisel stil danışmanlığı hizmeti sunan YLL Mağazacılık, yerli tasarım giyim markalarını bir araya getiren Lüks Tasarım Giyim Platformu The Clique’i 1 Mart'tan itibaren faaliyete geçirmişti. Kısa süre önce anlaşma sağladığı yaklaşık 50 marka ile yerli tasarım giyim ve aksesuar ürünlerini, pop-up mağazalar kurarak Dubai, Almanya, İngiltere, İspanya ve Hollanda gibi ülkelerde müşterilerin beğenisine sunmayı planlıyor.