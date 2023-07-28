Seçim asfaltları vatandaşları memnun ediyor

Seçimlere aylar kala belediyelerin asfalt çalışmaları hızlandı. Mersin gibi bir çok ilde 4,5 yıldan buyana köstebek yuvasına dönen yollar, seçim çalışmaları çerçevesinde asfaltla süslenirken, vatandaşlar geç kalınmış da olsa yolların asfaltlanmasına sevindi.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, il genelinde yıpranmış cadde ve bulvarlarda yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Tarsus kent merkezindeki en büyük mahalleler arasında yer alan Öğretmenler Mahallesi’nde bulunan 1.200 metre uzunluğundaki Şehit İsmet Akın Caddesi’ni tamamen yeniledi.

İlçenin doğu-batı aksındaki en önemli güzergahlarından biri olan İsmet Akın Caddesi; hem Tarsus Hal Kompleksi’ne ulaşımı sağlarken, hem de üzerinde bulunan özel sağlık kuruluşu, Askerlik Şubesi, iki okul ve onlarca işletmenin faaliyet yürütmesinden dolayı oldukça yoğun şekilde kullanılıyor.

Ağır tonajlı araçların da sıklıkla kullandığı caddenin, DSİ sulama kanalına paralel giden bölümünde Büyükşehir ekipleri, bozuk ve yumuşak zemini tamamen kaldırarak tabana taş döşediler. Tüm cadde üzerinde zemin söküm, revize ve malzeme serim işlemlerinin ardından ise sıcak asfalt kaplama işlemi uygulandı. Büyükşehir tarafından konforlu geçiş yapılır duruma getirilen caddede, çizgileme işlemi de tamamlandı.

Olgaç: “Yolda ciddi bozulmalar ve deformeler vardı”

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi’nde görevli İnşaat Mühendisi Murat Olgaç, “Burası Hal Kompleksi’nin ve civar esnafın sıklıkla kullandığı bir yol. Ayrıca Tarsus’ta alternatif bir sanayi sitesi konumunda olan bir alan. Bu yolda ciddi bozulmalar ve deformeler vardı. Büyükşehir Belediyesi olarak 1.200 metre uzunluğundaki alanda taş dolgu ile PMT çalışmasının ardından, sıcak asfalt çalışmalarını tamamladık. Yolun bulunduğu alanda özel bir hastane, iki okul, Askerlik Şubesi ile diğer işletmeler bulunmakta” dedi.

Muhtar Sarı: “Yol çok güzel bir duruma geldi”

Tarsus Öğretmenler Mahallesi Muhtarı Vedat Sarı ise, yolun yenilenmesinden dolayı oldukça memnun olduklarını ifade ederek, “İsmet Akın Caddemiz çok berbattı. Engin ve çukurdu. Telekom bacaları yüksekti ve çok berbattı. Sağ olsun Vahap Başkanımız gerekeni yaptı. Çizgiler de çizildi. Şimdi çok güzel bir duruma geldi. Ellerine sağlık, Allah razı olsun” diye konuştu.