Şebnem Bozoklu bombayı patlattı

T’Talks'a konuk olan başarılı oyuncu Şebnem Bozoklu sürprizi yaptı.İSTANBUL (İGFA) - TikTok’un sohbet serisi T’Talks, bu ay yılbaşına özel bir dizi önemli konuğu ağırlıyor. Platformun 2023’ü birlikte karşıladığı isimler arasında başarılı oyuncu Şebnem Bozoklu da vardı. Bozoklu yeni yıl rutinlerinden yılbaşı hediyelerine, heyecanla beklenen yeni filmi “Yılbaşı Gecesi” ve yeni projelerine kadar T’Talks’a özel önemli açıklamalarda bulundu.

Dijital platformları daha özgür ve rahat olduğu için çok sevdiğini söyleyen Bozoklu, dizi sürelerinin kısa olmasının senarist, yönetmen ve oyunculara büyük kolaylık sağladığına da değindi. Öte yandan Bozoklu, çok sevilen Şahsiyet dizisinin 2. Sezon hazırlıklarına da başlandığını müjdelerken, T’Talks çekimlerinden çıkıp yeni sezonun kostüm provasına gideceğini belirtti. TikTok’un hayatına son dört aydır dahil olduğunu söyleyen Bozoklu, platformun sosyal medya alışkanlıklarını da değiştirdiğine de dikkat çekti. Henüz TikTok’ta içerik üretmeye başlamadığını ancak kendisinin çok iyi bir izleyici olduğunu belirten Şebnem Bozoklu’nun en sevdiği TikTok özelliğiyse, algoritmanın kendi ilgi alanlarına göre şekillenmesi.