Savran: “Şehrimizin altyapı problemini çözeceğiz”

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir’in en büyük altyapı yatırımlarının kendi döneminde gerçekleştirildiğini belirterek yeni dönemde altyapı için yaklaşık 1 Milyar TL’lik yeni bir yatırım yapacaklarının müjdesini verdi.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - AK Parti Adayı Savran yaptığı açıklamada, Nevşehir Belediye Başkanlığı görev süresi boyunca gerçekleştirdikleri ve yeni dönemde hayata geçirecekleri altyapı yatırımlarını anlattı. Nevşehir’in en önemli problemlerinden birinin altyapı olduğunu ve bu sorunu çözmekte kararlı olduklarını belirten Savran, bunun için tüm hazırlıkları tamamladıklarını ifade etti.

“3 YILDA ALTYAPININ YÜZDE 22,5’İNİ DEĞİŞTİRDİK”

Savran: “Altyapı artık birçok modern şehirde sorun olmaktan çıkmış olması lazım. Ne yazık ki Nevşehir’de böyle bir sorun var. Özellikle içme suyu hatlarında eski borulardan kaynaklı ciddi sıkıntılar oluşuyordu. Bu problemi çözmek için önce bir istatistik oluşturduk. En fazla hangi cadde ve sokaklarda içme suyu altyapısında arıza yaşandığını belirledik. Yıllık arıza sayılarını çıkartarak bu bölgelerdeki altyapı yenileme çalışmaları için bir çalışma takvimi oluşturduk. Nevşehir’in toplam altyapı ağı 480 km. Bizden önceki dönemde Nevşehir’in toplam altyapı ağının yüzde 2,5’i değiştirilmiş. Bu haliyle yıllık su arızası sayısı ortalama 700 civarındaydı. Biz ise toplam altyapı ağının yüzde 22,5’ini değiştirerek üstelik yanına yağmur suyu hatları, kanalizasyon hatları da yaparak ciddi bir altyapı çalışması yaptık. Bunun sonucunda 2023 yılı sonu itibariyle yıllık su arızası 700’den 150’ye düştü. “

“1 MİLYAR TL TUTARINDAKİ YATIRIM İÇİN KAYNAK HAZIR”

Savran konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Tüm bu çalışmaları niye yaptık? Birincisi; vatandaşlarımızın kesintisiz içme suyunu kullanabilmesi ikincisi de çok ciddi oranlardaki kayıp ve kaçak oranını düşürmek. Kayıp-kaçak oranını biz yüzde 55 ile devraldık ve bu rakamı yüzde 40’lara çektik. Biz bu altyapı problemini tamamen şehrimizin gündeminden çıkartmak istiyoruz. Bunun için içme suyu ana isale hatlarımızı tamamen yenileyerek bu hatların Scada sistemi ile elektronik olarak kontrol altına alacağız. Bunun yanında kuyu pompalarını yenileyerek Arsenik Arıtma Tesisi kuracağız. Yaklaşık 1 Milyar TL tutarında gerçekten çok ciddi bir yatırım. 1 Milyar TL Nevşehir Belediyesi’nin 2024 Yılı Bütçesi demek. Bizim 2024 yılı belediye bütçemiz 935 Milyon TL. Yani belediye bir yıl boyunca maaş ödemese, hiçbir hizmet yapmasa bu yatırımı ancak gerçekleştirebilir. Biz DSİ ile gerçekleştirdiğimiz protokol çerçevesinde bu yatırımı 30 yıl vadeli ve faizsiz yapacağız. Bu yatırım bizim şehrimizdeki kayıp-kaçak oranını yüzde 15’in altına çekecek.Bu sayede su kaynaklarımızı daha verimli kullanarak elektrik giderlerimizi ciddi oranda düşürmemizi sağlayacak.Böylelikle Nevşehir’in görül