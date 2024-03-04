Savran’dan sınav çıkışı öğrencilere kahve ikramı

AK Parti Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ)’na giren öğrencilere sınav çıkışında kahve ikramında bulundu.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - AK Parti Belediye Başkan Adayı Savran, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde, MSÜ’ye giren öğrencilerin ve ailelerin heyecanına ortak oldu. Sınav çıkışında AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından kurulan stantta öğrencilere ve ailelere AK Gençler ile birlikte kahve ikramında bulunan Savran, gençlerle sohbet etti.

Gençlere yükseköğrenim hayatlarında başarılar dileyen Savran, “Gençlerimizin enerjisi gücümüze güç katıyor. Gençlerimizin vizyonu ve geleceğe dair fikirleri ile Nevşehir’imizin gücüne güç katmaya devam edeceğiz. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun.” dedi.