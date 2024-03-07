Savran’dan kiracılar ve dar gelirlilere konut müjdesi

Sosyal Konut Projesi kapsamında, Nevşehir Belediyesi olarak kentsel dönüşüm bölgesi için rezerv ev oluşturacaklarını açıklayan AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, “ Ev sahibi olmayan dar gelirli vatandaşlarımızı da ev sahibi yapacağız. Bu hafta sosyal konut ile alakalı bir sürprizimiz olacak.” dedi.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - AK Parti Belediye Başkan Adayı Savran, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde sosyal medya hesabından özellikle kiracılar ve dar gelirli vatandaşları heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Büyük önem verdikleri Sosyal Konut Projesi çerçevesinde mülkiyeti Nevşehir Belediyesi’ne ait olan arsalar üzerine kat karşılığı, piyasa şartlarında konut yaptıracaklarını kaydeden Savran, bu konutları hem Kentsel Dönüşüm Bölgesinde yaşayan vatandaş için kiralık konut rezervi olarak kullanacaklarını hem de dar gelirli vatandaşlara uygun şartlarda satışını gerçekleştireceklerini söyledi.