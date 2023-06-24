Satın alamıyorsanız kiralayın!

Genç girişimci Sinem Cambaz, Bursa Balat'ta açtığı mağazada fiyatları 250 bin TL'ye varan üst kalitedeki gelinlik, abiye, haute-couture kıyafetleri özel gecelerde şıklığını konuşturmak isteyen kadınlar için kiralıyor.BURSA (İGFA) - Exclusive segmentteki gelinlik, abiye, özel tasarım haute-couture kıyafetlerin satışının yanısıra kiralanabildiği The Bride's Bliss Rentall Dress mağazasının açılışı seçkin davetli topluluğunun katılımıyla Bursa Balat'ta gerçekleşti.

Davet organizasyonunu Birgül Ay'ın üstlendiği mağazanın açılış kurdelesini kesen Sinem Cambaz, "Kısa süre öncesine kadar şıklığına önem veren kadar gelinlik yada gece kıyafeti kiralama konusuna pek sıcak bakmıyordu. Fakat kişiye özel tasarımların ortaya çıkıp, yelpazenin genişlemesiyle artık kadınlar özel geceler ve davetler için gardroplarına bir servet harcamak yerine bu çok şık kıyafetleri kiralamayı tercih ediyor. Kira fiyatları 2 bin 500 TL ile 25 bin TL arasında değişiyor" dedi.