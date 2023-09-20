“Sason’un İzdüşümü” fotoğraf yarışması

Sason Kaymakamlığı “Sason’un İzdüşümü” konulu fotoğraf yarışması düzenliyor.BATMAN (İGFA) - Sason ilçesine ait tarihi, coğrafi, kültürel zenginliklerin ruhunu en iyi yansıtan fotoğrafların yer almasının amaçlandığı ‘’ “Sason’un İzdüşümü” konulu fotoğraf yarışması düzenleyeceklerini belirten Sason Kaymakamı Murat Mete, yarışmadaki amacın fotoğrafçılığı bir anlatım dili olarak özendirmek, yaşadıkları coğrafyayı bu dil ile daha iyi anlatmayı özümsemek olduğunu söyledi.

Mete, yarışmaya katılacak olan yarışmacılar arasında en özgün fotoğrafla katılarak yarışmada ilk üç dereceyi elde eden yarışmacılara ödüller verileceğini söyledi.

Yarışma kapsamında seçilecek en iyi ilk 20 fotoğraf ise Sason’da 30 Eylül- 1 Ekim tarihlerinde ilk kez yapılacak olan Bal-Ceviz-Çilek festivalinde sergilenecek.