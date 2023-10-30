Son Dakika
Sason Jandarması'ndan 100. yıl kutlaması
YAŞAM 30.10.2023, 16:24
Batman’ın Sason ilçesinde Cumhuriyetin 100. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan personeller ve eşleri tarafından etkinlik yapıldı.BATMAN (İGFA) - Batman'ın Sason ilçesinde etkinlik kapsamında 100. Yıl Hatırası olarak fidan dikimi, yapay zeka fotoğraf sergisi, çocuklar için oyunlar ve çeşitli ikramlar yapıldı.
Programa katılan Sason Kaymakamı Murat Mete ve eşi Pınar Mete ailelerle beraber oluşturulan fidan bahçesine fidan diktiler.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|10
|30
|2. Galatasaray
|10
|28
|3. A.Demirspor
|10
|20
|4. Kasımpasa
|10
|18
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Beşiktaş
|9
|16
|7. Kayserispor
|10
|16
|8. Hatayspor
|10
|14
|9. Rizespor
|10
|14
|10. Sivasspor
|10
|13
|11. Ankaragücü
|10
|12
|12. Antalyaspor
|10
|12
|13. Karagümrük
|10
|10
|14. Alanyaspor
|10
|10
|15. Konyaspor
|10
|9
|16. Gaziantep FK
|9
|9
|17. Başakşehir
|10
|8
|18. Pendikspor
|10
|7
|19. İstanbulspor
|9
|5
|20. Samsunspor
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|10
|24
|2. Göztepe
|10
|20
|3. Kocaelispor
|10
|20
|4. Bandırmaspor
|10
|19
|5. Gençlerbirliği
|10
|18
|6. Bodrumspor
|10
|17
|7. Sakaryaspor
|10
|15
|8. Manisa FK
|10
|14
|9. Ahlatçı Çorum FK
|10
|14
|10. Keçiörengücü
|10
|14
|11. Erzurumspor
|10
|13
|12. Adanaspor
|10
|12
|13. Boluspor
|10
|12
|14. Şanlıurfaspor
|10
|10
|15. Ümraniye
|10
|8
|16. Tuzlaspor
|10
|7
|17. Giresunspor
|10
|6
|18. Altay
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|10
|26
|2. Arsenal
|10
|24
|3. M.City
|10
|24
|4. Liverpool
|10
|23
|5. Aston Villa
|10
|22
|6. Newcastle
|10
|17
|7. Brighton
|10
|17
|8. M. United
|10
|15
|9. West Ham United
|10
|14
|10. Brentford
|10
|13
|11. Chelsea
|10
|12
|12. Wolves
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Fulham
|10
|12
|15. Everton
|10
|10
|16. Nottingham Forest
|10
|10
|17. Bournemouth
|10
|6
|18. Luton Town
|10
|5
|19. Burnley
|10
|4
|20. Sheffield United
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|11
|28
|2. Girona
|11
|28
|3. Atletico Madrid
|10
|25
|4. Barcelona
|11
|24
|5. Real Sociedad
|11
|19
|6. Athletic Bilbao
|11
|18
|7. Rayo Vallecano
|11
|17
|8. Real Betis
|11
|17
|9. Valencia
|11
|15
|10. Las Palmas
|11
|14
|11. Osasuna
|11
|13
|12. Getafe
|11
|12
|13. Sevilla
|10
|10
|14. Cadiz
|11
|10
|15. Mallorca
|11
|9
|16. Villarreal
|10
|9
|17. Deportivo Alaves
|11
|9
|18. Celta Vigo
|11
|6
|19. Granada
|10
|6
|20. Almeria
|11
|3
Röportaj & Söyleşi Tümü