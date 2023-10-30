Sason Jandarması'ndan 100. yıl kutlaması

Batman’ın Sason ilçesinde Cumhuriyetin 100. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan personeller ve eşleri tarafından etkinlik yapıldı.BATMAN (İGFA) - Batman'ın Sason ilçesinde etkinlik kapsamında 100. Yıl Hatırası olarak fidan dikimi, yapay zeka fotoğraf sergisi, çocuklar için oyunlar ve çeşitli ikramlar yapıldı.

Programa katılan Sason Kaymakamı Murat Mete ve eşi Pınar Mete ailelerle beraber oluşturulan fidan bahçesine fidan diktiler.