Sason Handere Kanyonu'nda ilk yürüyüş

Uzun süredir güvenlik sıkıntısı dolayısıyla yürüyüş yapılamayan Sason Handere Kanyonu'nda bölgenin huzura ermesi ve güvenlik sıkıntılarının ortadan kalkmasıyla ilk yürüyüş gerçekleştirildi.Yenibahar Haber / BATMAN (İGFA) - Türkiye Dağcılık Federasyonu Diyarbakır İl Temsilciliği ve Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü (DİDOSK) un ortaklaşa düzenlediği ve 105 doğaseverin katıldığı ve 6 saat süren kanyon yürüyüşünde doğaseverler kanyonda eğlenceli dakikalar geçirdi.

Yürüyüş yaptıkları parkurun bölgenin en güzel kanyonlarından biri olduğunu belirten DİDOSK Yönetim Kurulu Üyesi Eray Karahan, buranın bir en evvel turizme kazandırılması gerektiğini belirtti.

Karahan, yaptığı açıklamada “Bölgemizin en güzel parkurlarından bir tanesi. Bugüne kadar turizme kazandırılmamış gizli cevherlerinden biri. Sayın Kaymakamımız Murat Mete’ye misafirperverliği için teşekkürlerimizi iletiyoruz. Buranın acilen turizme kazandırılması gerekiyor. Ancak alt yapı eksikliği var, rotaların ve patikaların belirlenmesi lazım. Bunun dışında her şey çok güzeldi. Çok beğendik. Keyifli bir geziydi” dedi.

Yürüyüşe katılan Beyin Cerrahı Uzmanı Prof. Dr. Adnan Ceviz, güzellikleri görüp güzel düşünen ve spor yapmak isteyenlere kanyon önderdi. Türkiye’deki ve hatta dünyadaki doğaseverleri bu kanyona davet eden Ceviz, "Dağcılık Federasyonun bu tür kanyonları inceleyip kendi sitesinde tavsiye etmesini öneriyorum. Yada özellikle Sağlık Bakanlığı bünyesinde sağlıklı yürüyüşler için Doğa Sporları Federasyonu kurulup buranın değerlendirilmesini beklemekteyim” dedi.

Yürüyüşe katılan Berna Topal ise, güzel bir gezi olduğu kadar zorlu ama eğlenceli olduğunu belirtti.

Öğretmen Mehmet Şükrü Akkaya, “Özellikle Sason Kaymakamı Murat Mete’ye teşekkür ederek, "Sason çok güzel devamlı gelmek istiyoruz. Bu kanyonda ilk defa yürüyüş düzenlendi. Tabi yürüyüşlerin daha sağlıklı olması için bundan sonra buraların daha uygun hale getirilmesi lazım. Sason’a bu son gelişimiz olmayacak. Devamını bekliyoruz" dedi.

Geziye Diyarbakır’dan katılan Berivan Öztürk, yürüyüşün çok keyifli geçtiğini belirterek memnuniyetini dile getirirken, Merve Çetinkaya, ilk defa toplulukla birlikte böyle bir doğa yürüyüşüne katıldığını söyledi. Türkiye Dağcılık Federasyonun organizesiyle ilk kez burayı keşfettiklerini belirten Ayşe Çetinkaya da, yakın çevresini de buraya getirip gezdirmeyi düşündüğünü ifade etti.

“YENİ BİR YER KEŞFETMEK GÜZEL”

Yürüyüşe katılan Türkiye Dağcılık Federasyonu Üyesi ve DİDOSK Yönetim Kurulu Üyesi Yeliz Çuban, yeni bir yer keşfetmenin güzel olduğuna dikkati çekerken, Uzman Fitness Antrenorü ve DİDOSK Yönetim Kurulu Üyesi Mücahit Akkuş da, vücut kondisyonu açısında Handere Kanyonu'nun çok iyi geldiğini söyledi.