Sason'dan taziye evlerine sedir koltuk ve masa desteği

Sason Belediyesi ilçedeki taziye evlerine sedir koltuk ve masa takımı desteğinde bulundu.BATMAN (İGFA) - Sason Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz’un talimatıyla Dumlupınar, Aşağı Mahalle, Pınarbaşı, Yeşiltepe, Mehmet Akif, Haydar ve Tekevler mahallelerinde bulunan taziye evlerine 140 adet sedir koltuk takımı ve 240 adet masa dağıtımı yapıldı.

Mahallelerin nüfusu ve taziye evinin ihtiyacı doğrultusunda belirlenen masa ve sedirlerin, mahalle muhtarlarına teslim edildiğini belirten Yavuz, vatandaşlardan ve mahalle muhtarlarından gelen talepler doğrultusunda taziye evlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiklerini söyledi.

Yavuz, “Sason Belediyesi olarak İlçemizde 7 mahallede bulunan taziye evlerine sedir koltuk ve masa dağıtımı yapıyoruz. 1.sınıf kalitede aldığımız masa ve sedir koltuklar vatandaşlarımız tarafından da beğenildi. Kullanım amacı taziye evleri olan masa ve koltukların başka amaçla kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Bu konuda mahalle muhtarlarımızın gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. Mahallelerimize hayırlı olsun” dedi.