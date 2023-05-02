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Sason Dağları'nda görsel şölen... Ters laleler Sason Dağları'nı süslüyor

YAŞAM 02.05.2023, 15:54
Sason Dağları'nda görsel şölen... Ters laleler Sason Dağları'nı süslüyor

Bahar aylarının gelmesiyle Sason dağlarında doğal olarak yeşeren endemik ters laleler dağları süslemeye başladı. Halk arasında "ağlayan gelin”, 'kerbela çiçeği' ve "hüzün çiçeği" olarak adlandırılan ters laleler, Mayıs ayının sonlarına kadar dağları süslemeye devam ediyor.BATMAN (İGFA) - Sason’un Helkız, Zoveser, Mereto, Gıdornik, Beleşeve ve Şartakke dağlarında yetişen ters laleler bahar aylarında dağlara aynı bir renk katıp doğaseverlere görsel bir şölen sunuyor.

Sason-Der (Sason Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği) nin düzenlediği doğa gezisine katılan doğaseverler bir günde 4 mevsimi yaşayıp, ters laleleri görmenin mutluluğunu yaşadı.

Siirt’ten Sason Topluca Köyü Güveç Mezrası yakınlarında bulunan Beleşeve Dağları'ndaki ters laleleri görmeye gelen Avukat Adnan Toprak, buraların doğa harikası olduğunu belirterek Mayıs ayında olmalarına rağmen kar yediklerini, endemik bitkilerin fotoğraflarını çektiklerini, müthiş bir doğa harikasıyla karşılaştıklarını söyleyerek, herkesin buraları gelip görmesi gerektiğini ifade etti.

“BİR GÜNDE 4 MEVSİMİ YAŞADIK”

Geziye katılan Siirt Üniversitesinde görevli Araştırma Görevlisi Mehmet Özdemir de aynı günde 4 mevsimi yaşadıklarını belirterek, “Karı gördük, güneşi gördük yağmur gördük aynı mevsimde, ters laleleri ve düz laleleri aynı anda gördük. İlk defa böyle bir duruma şahit oluyoruz. Bizim için gerçekten güzel bir gündü”

Çoğu kişinin hafta sonlarını evlerde kalarak geçirdiklerini belirten Özdemir, “Arkadaşlarla konuşurken yılda 104 günün hafta sonu olduğunu ve bunların bir kısmını mutlaka doğada geçirmeyi kararlaştırdık. Doğamızı tanıyarak ve çevremizdeki bu güzellikleri görerek değerlendirmeyi düşünüyoruz. Burası da Sason’u güzel kılan yerlerden biri. Sason coğrafyası itibariyle el değmemiş bakir bir coğrafyadır. Bunun mutlaka tanınması ve tanıtılması lazım” dedi.

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