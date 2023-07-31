Sason'da doğaseverler kampta buluştu

Sason Kaymakamlığı ve Gençlik Spor Batman İl Müdürlüğü'nün organizesiyle Türkiye’nin çeşitli illerinden bir araya gelen doğaseverler Kınalı Köyü'nde kamp yaptı.BATMAN (İGFA) - Kınalı köyündeki mesire alanında kamp kuran gençlerle bir araya gelen Sason Kaymakamı Murat Mete, uzun süre doğaseverler ile sohbet ettikten sonra günün ilerleyen saatlerinde doğaseverlerin müzik şölenine eşlik etti.

Kaymakam Mete, “Bu tür etkinliklerin ilçemizde yapılıyor oluşu çok güzel bir durum. Sasonumuzun kamp etkinliklerinin yapılabileceği birçok güzel noktasının var olduğunu hepimiz biliyoruz ve bu tür etkinliklere her zaman destek olmaya devam edeceğiz'' diyerek doğaseverlere katılımlarından dolayı teşekkür etti.