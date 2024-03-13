Sason'da 306 üreticiye fenni kovan dağıtıldı

Batman'da uygulanan “Arıcılık ve Bal Üretiminin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında, Batman Valiliği ve Batman Belediyesi’nin destekleri İle Sason ilçesinde %75 hibeli polen tuzaklı Fenni kovan dağıtımı yapıldı.Yeni Bahar TV / BATMAN (İGFA) - Sason Kaymakamı Murat Mete ve Batman İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın’ın da katılımları ile gerçekleştirilen törende, Sason'da 40’ı kadın üretici olmak üzere toplamda 306 üreticiye 2 bin adet polen tuzaklı fenni kovan teslim edildi.

Kaymakam Mete, dağıtım töreninde yaptığı konuşmada “Öncelikle desteklerinden ötürü Valimiz Sayın Ekrem Canalp’e teşekkür ediyorum. Adı tüm Türkiye’de duyulmuş, zenginleştirilmiş konseptiyle ilkini yaptığımız Bal, Çilek, Ceviz ve Yayla Festivalimizde 160.000₺ lik rekor fiyatı ile tanıtımına katkı sağladığımız Sason balımızın siz değerli ve bilinçli üreticilerimiz ile birlikte kalite ve üretim miktarını arttıracağımıza inancım tam. Bütün üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

Tören fenni kovanların üreticilere dağıtılmasının ardından sona erdi.