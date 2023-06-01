SASKİ içme suyu tesislerini yeniliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kaliteli hizmet anlayışı kapsamında Sapanca ve Serdivan’da bulunan 3 adet içme suyu arıtma tesisinde yenileme çalışmasını başlattı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), uzun yıllar boyunca Sapanca ve Serdivanilçesine kaliteli içme suyu sağlayan ve yenilenme zamanı gelen içme suyu arıtma tesislerinde revize işlemlerini başlattı.

Hayata geçirilecek çalışmalar kapsamında 3 içme suyu arıtma tesisi içerisinde yer alan 5 adet tankın kum filtre ünitelerindeki eskiyen sistem sökülerek yerine yeni drenaj sistemi imalatı yapılacak. Aynı zamanda çalışmalar kapsamında arıtma tesislerine yerleştirilecek 180 adet nozul plakaya, 5 bin 40 adet nozul montajı yapılarak yenilenmiş ve sağlıklı şekilde devreye alınacak.