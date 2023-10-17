Saruhanlılı şehitler dualarla anıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehadetlerinin yıldönümü olan Saruhanlılı şehitlerimiz Jandarma Uzman Çavuş Emrah Akman, Piyade Komando Er Mustafa Mustafaoğlu ve Piyade Er Muzaffer Yalçıner’i mevlit ve pilav hayrı ile andı. Programda, şehitlerimizin ruhlarına ithafen dualar ve Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisalı şehitlerimizin anısını yaşatmak için başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlediği anma ve hayır programına Saruhanlı ilçesiyle devam etti.

Bu kapsamda şehadetlerinin yıldönümü olan kahramanlarımız Jandarma Uzman Çavuş Emrah Akman, Piyade Komando Er Mustafa Mustafaoğlu ve Piyade Er Muzaffer Yalçıner için anma programı düzenlendi. Programa Saruhanlı Kaymakamı Murat Acar, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, MHP Saruhanlı İlçe Teşkilatı, şehit ve gazi dernekleri temsilcileri, şehit aileleri, meclis üyeleri, eski belediye başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Şehitlerimizin ruhlarına ithafen duaların ve Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunduğu programda, vatandaşlara pilav hayrı gerçekleştirildi.

Programın sonunda şehit ailelerine protokol üyeleri tarafından Yasin-i Şerif ve Türk bayrağı takdim edildi. Şehit aileleri ile yakından ilgilenen ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş ve Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, aziz şehitlerimizi rahmetle andı.