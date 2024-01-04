Saruhanlı kadınlardan Manisa'ya ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün öncülüğünde başlatılan ve 10 yılı aşkın süredir vatandaşlara Manisa’nın tarihi, turistik mekânları ile mesire alanlarını gezip görme fırsatı sağlayan ‘Haydi Kadınlar Manisa’ya’ projesi kapsamında Saruhanlı’dan gelen kadınlar, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ağırlandı.MANİSA (İGFA) - ‘Haydi Kadınlar Manisa’ya’ projesi kapsamında Saruhanlı ilçesinden gelen 68 kişilik kadın kafilesi Manisa’da ağırlandı.

Saruhanlılı kadınlar Masal Park’ta Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Daire Başkanları Fırat Özcan, Onur Pabuççuoğlu, Sibel Alkın Kedersiz ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri ve rehber tarafından karşılandı. İlk olarak Masal Park gezildi.

Ardından Tıp Tarihi Müzesi ile Sultan Cami’ni gezen kadınlar, akabinde Mimar Sinan’ın Manisa’daki tek eseri olan Muradiye Cami’ni ziyaret etti. Mevlevihane, Ulu Camii ve Ağlayan Kaya ziyaretlerinin ardından öğle yemeğinde ağırlanan Saruhanlılı kadınlar Hanımlar Aile Çay Bahçesi’nde içilen çayların ardından geziye devam ettiler. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Çanakkale Şehitler Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu, Atatürk Gençlik Merkezi ve Atatürk Kent Parkı’nı da ziyaret eden Saruhanlılı kadınlar Manisa ile hasret giderdi. Gezi programının sonuna yaklaşırken Saruhanlılı kadınlar Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Cengiz Ergün’e böyle bir projenin düzenlenmesine katkı sağladığı için teşekkür ettiklerini dile getirdi.