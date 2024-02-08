Son Dakika
Saruhan Hünel Hataylı çocuklarla buluştu
YAŞAM 08.02.2024, 07:35
Ünlü oyuncu Saruhan Hünel, deprem felaketinin birinci yıldönümünde bölgedeki çocuklarla bir araya gelerek onlara hediyeler dağıttı.
HATAY (İGFA) - Ünlü oyuncu Saruhan Hünel, Hatay’da çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.
Kız arkadaşı Rabia Öztürk’ün de katıldığı etkinlikte miniklerle resim atölyesine katılıp onlara kırtasiye setleri, kıyafetler ve oyun setleri armağan eden Saruhan Hünel, biraz daha bölgede kalacaklarını ve yardımlarının devam edeceğini açıkladı.
15
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|24
|63
|2. Galatasaray
|24
|63
|3. Beşiktaş
|24
|39
|4. Trabzonspor
|24
|37
|5. Rizespor
|24
|36
|6. Kasımpasa
|24
|35
|7. Antalyaspor
|24
|34
|8. Başakşehir
|24
|33
|9. A.Demirspor
|24
|31
|10. Sivasspor
|24
|30
|11. Ankaragücü
|24
|29
|12. Hatayspor
|24
|28
|13. Kayserispor
|24
|28
|14. Alanyaspor
|24
|27
|15. Samsunspor
|24
|26
|16. Pendikspor
|24
|26
|17. Karagümrük
|24
|24
|18. Gaziantep FK
|24
|24
|19. Konyaspor
|24
|22
|20. İstanbulspor
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|21
|49
|2. Göztepe
|21
|42
|3. Kocaelispor
|21
|42
|4. Bodrumspor
|21
|38
|5. Sakaryaspor
|21
|36
|6. Ahlatçı Çorum FK
|21
|35
|7. Bandırmaspor
|21
|33
|8. Gençlerbirliği
|21
|32
|9. Boluspor
|21
|32
|10. Erzurumspor
|21
|26
|11. Ümraniye
|21
|24
|12. Manisa FK
|21
|23
|13. Keçiörengücü
|21
|23
|14. Tuzlaspor
|21
|22
|15. Adanaspor
|21
|20
|16. Şanlıurfaspor
|21
|19
|17. Altay
|21
|11
|18. Giresunspor
|21
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|23
|51
|2. M.City
|22
|49
|3. Arsenal
|23
|49
|4. Aston Villa
|23
|46
|5. Tottenham
|23
|44
|6. M. United
|23
|38
|7. West Ham United
|23
|36
|8. Brighton
|23
|35
|9. Newcastle
|23
|33
|10. Wolves
|23
|32
|11. Chelsea
|23
|31
|12. Bournemouth
|22
|27
|13. Fulham
|23
|26
|14. Crystal Palace
|23
|24
|15. Brentford
|22
|22
|16. Nottingham Forest
|23
|21
|17. Luton Town
|22
|20
|18. Everton
|23
|19
|19. Burnley
|23
|13
|20. Sheffield United
|23
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|23
|58
|2. Girona
|23
|56
|3. Barcelona
|23
|50
|4. Atletico Madrid
|23
|48
|5. Athletic Bilbao
|23
|45
|6. Real Sociedad
|23
|37
|7. Valencia
|23
|35
|8. Real Betis
|23
|35
|9. Las Palmas
|23
|32
|10. Getafe
|23
|30
|11. Deportivo Alaves
|23
|26
|12. Osasuna
|23
|26
|13. Rayo Vallecano
|23
|24
|14. Villarreal
|23
|24
|15. Sevilla
|23
|20
|16. Celta Vigo
|23
|20
|17. Mallorca
|23
|20
|18. Cadiz
|23
|17
|19. Granada
|23
|12
|20. Almeria
|23
|6
Röportaj & Söyleşi Tümü