Saruhan Hünel Hataylı çocuklarla buluştu

Ünlü oyuncu Saruhan Hünel, deprem felaketinin birinci yıldönümünde bölgedeki çocuklarla bir araya gelerek onlara hediyeler dağıttı.

HATAY (İGFA) - Ünlü oyuncu Saruhan Hünel, Hatay’da çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Kız arkadaşı Rabia Öztürk’ün de katıldığı etkinlikte miniklerle resim atölyesine katılıp onlara kırtasiye setleri, kıyafetler ve oyun setleri armağan eden Saruhan Hünel, biraz daha bölgede kalacaklarını ve yardımlarının devam edeceğini açıkladı.