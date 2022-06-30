Sarten çalışanları 50. yıl şenliğinde buluştular

Sarten çalışanları ve aileleri 50’nci yıl etkinlikleri kapsamında Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen geleneksel Aile Şenliği’nde buluştu.BURSA (İGFA) - Sarten’in kuruluşunun 50’nci yılına yönelik düzenlediği etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen aile şenlikleri Karacabey ile devam etti.

Sarten, çalışanlarını ve ailelerini Karacabey Longoz Park’ta düzenlediği etkinlikte bir araya getirdi.

Şenliğe Sarten Kurucusu Yusuf Sarıbekir, Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir, katıldı. Sarten çalışanları ve ailelerinden oluşan yaklaşık 1600 kişi, doğa içinde keyifli bir pazar günü geçirdi. Şenlikte Sarten’in başarısında payı olan toplamda 123 adet plaket 10 yıldan, 25 yıla kadar kıdeme sahip emektar çalışanlara takdim edildi.

Sarten CEO’su Zeki Sarıbekir, 50. yıl mottosunu ‘hep birlikte’ olarak belirlediklerini belirterek, "Çünkü aile bağları gibi güçlü ilişkiler kurduğumuz çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın katkılarıyla birlikte bugünlere geldik. Yarım asırlık bir şirket olmamızın sevincini öncelikle çalışanlarımızla kutlamak için fabrikalarımızın olduğu tüm illerde 50’inci yıla özel aile şenlikleri düzenliyoruz. Karacabey’de de düzenlediğimiz bu şenliğimiz gibi Manisa ve Adana’da da 50. yıl etkinliğimiz olacak. Aile şenliklerimizle de sınırlı kalmadan 2022 sonuna kadar kutlamalarımıza devam edeceğiz. Amacımız çalışanlarımızdan tedarikçilerimize hatta müşterilerimize kadar başarılarımızın arkasında yer alanlarla birlikte 50. yılımızı kutlamak.” diye konuştu.