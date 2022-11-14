Şarkıcı Selçuk Sezer edebiyat dünyasına adım attı

Şarkıcı kimliğiyle magazin dünyası ile buluşan Türk Sanat Müziği yorumcusu ve modacı Selçuk Sezer, bu kez yazdığı kitabıyla edebiyat dünyasına adım attı.İSTANBUL (İGFA) - Türk Sanat Müziği yorumcusu ve modacı Selçuk Sezer, hayatının büyük bölümünde fikirleriyle onu yönlendiren Türk sinemasının ilk kadın starı Sezer Sezin ile olan dostluğunu ve efsane ismin ona anlattığı anılarına yer verdiği "Boynumdaki Anahtar" isimli kitabı edebiyat dünyasına sundu.

"Şoför Nebahat" filmiyle adını sinema tarihine altın harflerle yazdıran Sezer Sezin’in kimsenin bilmediği sırlarını da yazdığını ve bu kitap ölmeden önce usta oyuncunun Selçuk Sezer’e vasiyeti olduğunu vurguladı.

Bugün sinema sayesinde kazanç sağlayan herkesin Sezer Sezin’e teşekkür borcu var vurgusunu yapan Sezer, kitabı okuyanın bunu daha iyi anlayacağını söyledi. "Boynumdaki Anahtar" isimli kitabını ilk olarak sinemanın efsane ismi Kadir İnanır’a okuttuğunu ve övgü dolu sözleriyle en büyük gururu yaşadığını sözlerine ekledi. Usta şarkıcı Selçuk Sezer, “Türk sineması ile alakalı ne olursa olsun Kadir İnanır gibi bir ismin onayını aldıysa yolu açıktır” yorumunda bulundu.