Batı Karadenizin en büyük mağarası olarak, turizme kazandırılan Yığılca Sarıkaya mağarası ziyaretçi akınına uğradı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde Yığılca'da ilki yapılan Balkız Bal Festivali sonrasında hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.

Ülkenin çeşitli kentlerinden Sarıkaya Mağarası'na gelen ziyaretçiler mağaranın çok büyük ve çok güzel olduğunu dile getirdi.

Yaşanan yoğun ilgiden memnuniyetini dile getiren Sarıkaya Köyü Muhtarı Ercan Yalçın, artan ziyaretçi sayısının devam etmesini temenni ettiğini ve bu güzel mağarayı herkesin görmesini istediğini söyledi. Muhtar Yalçın, "Bu mağara turizme açıldığından bu yana çok yoğun ilgiyle karşılandı. Bu mağara batı Karadeniz bölgesinin en büyük ve en güzel mağarasıdır tüm vatandaşlarımızı burada görmekten ve ağırlamakdan mutluluk duyarız" dedi.