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Sarıgöl’ün çevreci tesisi geçici faaliyet belgesini aldı

YAŞAM 26.01.2024, 17:33
Sarıgöl’ün çevreci tesisi geçici faaliyet belgesini aldı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Sarıgöl ilçesinde 57 milyon TL yatırımla inşa ettiği ileri biyolojik atıksu arıtma tesisini çevreye ve çalışma standartlarına duyarlı bir şekilde başarıyla işletmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri, tesisi incelemesinin ardından tesise geçici faaliyet belgesi verdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde 20 atıksu arıtma tesisini başarıyla işletiyor. Yeni inşa edilen tesisleri de verimli bir şekilde işletmek için çalışmalarını yürüten MASKİ, yakın zamanda Sarıgöl ilçesine 57  Milyonluk yatırımla yaptığı ileri biyolojik atıksu arıtma tesisinin geçici faaliyet belgesini aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından tesisteki incelemelerin ardından geçici faaliyet belgesi kuruma verildi.

“MANİSA’YA TERTEMİZ BİR GELECEK BIRAKMAK İSTİYORUZ”

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Manisa’yı daha sağlıklı bir çevreye kavuşturmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade ederek, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün vizyonu ile Gediz ve Bakırçay Havzalarını özlenen temiz günlerine kavuşturmak için çalışıyoruz. Kurum olarak evsel nitelikli atıksu kaynaklı çevre kirliliğinin önüne geçmek en büyük hedefimiz. Bunun için bünyemizdeki tüm Atıksu Arıtma tesislerimizin eksiksiz ve tam kapasite çalıştırılması büyük önem taşıyor. Bu hedeflerimize bağlı olarak 57 Milyon TL yatırımla inşa ettiğimiz, yüklenici firma uhdesinde işletmesi süren ve 41 bin eşdeğer nüfusa hitap eden Sarıgöl İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisimiz için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan incelemeler sonucunda bir yıl geçerliliği olan Geçici Faaliyet Belgesini aldık. Tüm tesislerimizde bu süreçleri takip ediyoruz ve tesislerimizi çevre mevzuatına uygun bir şekilde işletiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalar ile Manisa’ya tertemiz bir gelecek bırakmak istiyoruz” dedi.

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