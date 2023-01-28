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Sarıçam’da Yıldırım Beyazıt Parkı açıldı

YAŞAM 28.01.2023, 07:30
Sarıçam’da Yıldırım Beyazıt Parkı açıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi kent genelinde yeşil alanları ve çocuk oyun alanlarını artırıyor. Sarıçam ilçesinde halkın nefes alacağı, çocukların güvenle oynayabileceği Yıldırım Beyazıt Parkı’nın açılışı gerçekleştirildi.ADANA (İGFA) - Açılışa Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, siyasiler, meclis üyeleri, muhtarlar, bürokratlar ve halk katıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın, mahallenin makus talihini değiştirdiğini söyleyen Yıldırım Beyazıt Mahallesi Muhtarı Cengiz Tutar, izbe bir bölgenin, sosyal donatı alanına dönüştüğünü ifade etti ve başta Zeydan Karalar olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

ÖNEMLİ İŞLERİ BORÇSUZ YAPABİLECEK HALE GELMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ

Adana Büyükşehir Belediyesi’ni, kenti dönüştüren, güzelleştiren, iyileştiren işlere imza atabilecek hale getirmenin gururunu ve sevincini yaşadıklarını belirten Başkan Zeydan Karalar, “Göreve geldiğimiz günden itibaren uyguladığımız mali disiplin, iyi yönetim, halkın parasını yerinde ve dürüst kullanma anlayışıyla bugünkü hale geldik. Adana’da dokunmadığımız köy, mahalle kalmadı. Bize nerede ne kadar oy verildiğine bakmadan hizmet ediyoruz. İhtiyaçları karşılıyoruz ama doğal olarak yeni ihtiyaçlar oluşuyor. Nerede ne sorun varsa çözmeye devam edeceğiz” dedi.

Sarıçam’a yapılan ve yapılacak önemli yol, park, kreş, altyapı hizmetleriyle ilgili bilgi de veren Başkan Zeydan Karalar, kent genelinde 81 otobüs, 160 iş makinesi alımı, altgeçit yapımı, önemli yol hizmetlerini bir kuruş borçlanmadan yapar hale geldiklerini anlattı.

HER KOŞULDA VATANDAŞIN YANINDAYIZ

Pandemi dönemi dahil, mağdur Adanalıların yanında olduklarını, sosyal belediyecilik anlayışı gereği önemli destek verdiklerini vurgulayan Başkan Zeydan Karalar, kurulacak aşevi ile çocukların yatağa aç girmesinin önüne geçeceklerini aktardı, her koşulda vatandaşın yanında olduklarını bildirdi.

Öğretmenler Bulvarı’na altgeçit ve üstgeçit de yapılacağını müjdeleyen Başkan Zeydan Karalar, son yıllarda Adana’nın güzelliklerle birlikte anılmaya başlandığını, bunu artırmak için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

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