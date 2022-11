SARDOS üyeleri Korudağ’a pedal çevirdi

Edirne'nin Keşan ilçesinde Saros Doğa ve Spor Derneği (SARDOS), geçtiğimiz hafta sonu Korudağ'da 55 kilometre pedal çevirdi.Erdoğan DEMİR - Keşan Postası / EDİRNE (İGFA) - Kısa adı SARDOS olan Keşan Saros Doğa ve Spor Derneği'nin Korudağ'daki etkinliği için erken saatlerde Keşan'dan başlayan tur Şükrüköy, Seydiköy, Kadıköy rotası takip edilerek Malkara Teteköy ve Pişman mahalleleri üzerinden zirveye çıkıldı.

Burada getirdikleri kumanyalar ile öğle yemeğini yiyen SARDOS bisikletçileri sonbaharın tüm renklerini taşıyan muhteşem bir parkurdan Mahmutköy'e inerek bir süre köy kahvesinde mola verdiler.

Mola sonunda tekrar demir atlarına atlayan bisikletçiler akşam üzeri Keşan'da turu bitirdiler.

Bisiklet turu ile ilgili 40 metre rakımdan 10 km. boyunca inip çıkarak 380 metre rakıma ulaştıklarını kaydeden SARDOS yetkilileri, katılımcılar tarafından tam not alan parkurda sonbaharın tüm renklerine hakim olduklarını söyledi. Keyifli bir dağ bisikleti faaliyete geçirdiklerini anlatan SARDOS yetkililer, bisiklete ve bisikletliye olan ilgi ve saygının her zaman devam etmesi dileğiyle, şehir merkezlerinde de yeni yapılaşmalarda bisikletin her daim dikkate alınması arzusuyla başka etkinliklerde buluşmak üzere söz verdiler.