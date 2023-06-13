SARDOS sezonu eğlenceli piknikle kapattı

Keşan Saros Doğa ve Spor Derneği (SARDOS) üyeleri, 2022-2023 faaliyet sezonunu geçtiğimiz hafta sonu Kılıçköy Koruluğu'nda yaptığı piknik ve eğlence ile şenlik havasında kapattı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Geçtiğimiz yılın Eylül ayında başlayan faaliyet sezonunda birçok sportif ve sosyal etkinliği gerçekleştiren dernek, sezonu dolu dolu yaşadı.

Yoğun takvim sonrasında da dernek üyeleri bir araya gelerek sezonun yorgunluğunu eğlenerek üzerinden attı.

SARDOS Dernek yetkilileri geçen sezonda yapılan faaliyetlerle ilgili yaptıkları açıklamada, yaklaşık 9 ay süren faaliyet sezonunda bölgenin ve bölge dışında 27 bisiklet etkinliğinin 20 doğa yürüyüşü etkinliği, 1 scuba ve discowery dalış etkinliği, Trakya Üniversitesi öğrencileri ile 2 adet bisiklet ve doğa yürüyüşü etkinliği, Keşan 100. Yılda Zafer Yolunda adında ulusal proje ile Akşehir Batı Cephesi Karargahından, İzmir'e bisikletle 750 km. bayrağımızın taşınması etkinliği gibi bir çok etkinliğe imza attığını kaydetti.

18 Mart Şehitlere Saygı Kazdağı tırmanış etkinliği, Geleneksel 27. Alaya Vefa ve Şehitlere Saygı Turumuzun 9. olmak üzere birçok etkinlikte gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden dernek yöneticileri, son olarak muhteşem bir piknik ve eğlence ile sezonu kapatmak istediklerini söyledi.

Bu süreçte yanlarında olan kurum ve kuruluşlara teşekkür eden SARDOS Derneği'nin klasik STK formatının dışında gerçek bir sivil toplum kuruluşu olma yolunda ilerlediğini belirterek, "Umarız geçen sezonda yaşanan deprem, sel felaketi gibi acı olaylara tekrara tanık olmayız. Kuraklıkla yüz yüze olduğumuz bu günlerde su kullanımına ve tasarrufuna dikkat edelim. Piknik ve deniz sezonunun başladığı bu tarihlerden itibaren piknik ateşi, mangal ateşi gibi tehlikeyi göz ardı etmeyelim ve lütfen çöpümüzü çevreye atmayalım. Aksi takdirde kısa sürede çöp üzerinde yaşamak zorunda kalan bir toplum olacağımız unutulmamalı" ifadelerini kullandı.