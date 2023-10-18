Sardos Mercan bölgesinde yürüdü

Edirne'de Keşan Saros Doğa ve Spor Derneği(SARDOS) geçtiğimiz hafta sonu Pırnarköy ve Mercan arasında Bentlidere parkurunda yürüdü.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kalabalık bir katılımla Kartaltepe sırtlarından başlayan yürüyüş çınarlıdere takip edilerek Mercan köyüne inildi. Çocuk ve gençlerin de katıldığı doğa yürüyüşü sonunda Mercan köy kahvesinde içilen yorgunluk çayı ve halk ile yapılan sohbetlerle faaliyet sona erdi.

SARDOS Dernek yetkilileri etkinlikle yaptığı açıklamada, sezonun ikinci doğa yürüyüşünü yine yoğun bir katılımla ve neşe içinde tamamladıklarını belirtti.

Dere yataklarının kullanıldığı rotada geçmiş yıllarda şahit olduğumuz su gölcüklerinde dans eden çınar yapraklarını ve yosun kokularını hissemediklerini belirten üyeler, "Maalesef dere yataklarımız kupkuru ve dolayısıyla göletlerimiz de yok olma aşamasında. Bu kuraklıktan Mercan göletinin de oldukça etkilendiğini gördük ki bu bizleri oldukça üzdü. Yürüyüş sonunda bizleri köy kahvesinde Mercan köy muhtarı ve ihtiyar heyeti karşıladı. Oldukça ilgili olan köy halkı gönüllerimizde taht kurdu. Mercan köyü, ekonomik ve tarımsal koşullardan dolayı sanayileşmiş kentlere olan göç dalgasından fazlasıyla etkilenen köylerimizden birisi. Coğrafi konumu ve doğal güzellikleri açısından bölgemizin en güzel yaşam alanlarından birisi. Fakat bu göç dalgası her geçen gün köylerimizin nüfus oranı ile birlikte canlılığını da yitirmesine sebep oluyor. Oysa bu köyümüz de diğer köylerimiz gibi taşımalı sistemle ve genç kitlenin göçüyle boşta kalan ve sisteme inadına direnen ilkokul, lojman gibi ayakta duran yapılara sahip bir köyümüz. Bakımsız ve çürümeye terk edilmiş bu alanlarımız restore edilerek sosyal ve kültürel etkinliklerle kullanılır hale getirilmesi hem köylerimizi eski canlılığına kavuşturacak hem de beton binalar arasında sıkışmış kent insanımızın muhteşem bir uğrak noktası olacağı tartışmasız bir gerçektir. Mercan köyümüz de bu noktada mükemmel bir adrestir diye düşünüyoruz" diye konuştu.

"Her geçen gün yaşlanan bu koca mavi kürede tarihe, doğaya, ağaca, suya, insana verilen değerin bir virüs gibi hızla yayılması en büyük dileğimizdir" denilen açıklamada SARDOS yetkilileri, ev sahipliğinden ötürü başta Mercan Köyü Muhtarı Mesut Özkan olmak üzere köy ihtiyar heyetine ve halkına dernek adına teşekkür etti.