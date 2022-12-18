Saraybosna KOMEK`te Hz. Mevlana anıldı

Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü ve KOMEK işbirliğiyle Hazreti Mevlana’nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında ney konseri düzenlendi. Hazreti Mevlana’nın anıldığı konserde, kursa devamlı gelen ve kendini belli seviyede yetiştiren kursiyerler sahne aldı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) Bosna-Hersek Saraybosna Şubesi’nde eğitim alan ney kursu kursiyerleri düzenledikleri konserle Hazreti Mevlana’yı andı.

Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde gerçekleşen konserde, kursa devamlı gelen ve kendini belli seviyede yetiştiren kursiyerler sahne aldı. Hazreti Mevlana’nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında organize edilen konser, salavatlarla başladı. Saraybosna Mevlevihanesi’nde 1936 yılında çekilen videolar eşliğinde devam eden konserde, ilahiler seslendirildi.

Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü binasında icra edilen konsere Saraybosna Türkiye Büyükelçisi Sadık Babür Girgin de katıldı.