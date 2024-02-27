Saray Mahallesinde beton yol sevinci

Ordu Büyükşehir Belediyesi Perşembe ilçesi Saray Mahallesi’nde beton yol çalışması yaparak mahalleyi konforlu bir ulaşıma kavuşturdu.ORDU (İGFA) - Perşembe ilçesi Saray Mahallesi’nde geride kalan 5 yılda 154 km yolu asfalt ve betonla buluşturan ekipler, Başkan Güler öncülüğünde ulaşım yatırımlarını hayata geçirerek rekorlar kırmaya devam ediyor.

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR

Yılladır mahallerinde yaşanan ulaşım sorununun çözüme kavuşturulmasından dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar Başkan Güler ve ekibine teşekkür etti.

Vatandaşlar, “Yaklaşık 1 km’ye yakın olan mahalle yolumuz yıllardır toz ve çamur içerisindeydi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri mağduriyetimize kayıtsız kalmadı ve mahallemizde beton yol çalışması yaparak bizleri konfora kavuşturdu. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.