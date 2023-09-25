Saray Belediyesi’nden Ayvacık’ta Ekinoks Festivali

Doğal ve yöresel lezzetlerine sahip çıkan Saray Belediyesi, Ayvacık’ta 3. Ekinoks Festivali’ni gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Doğanın ve temiz havanın keyfini çıkaran Saraylılar, Gökhan Meneşe ve Sevtuğ’un birbirinden güzel şarkıları ile doyasıya eğlendi.

Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, yerel dinamikleri harekete geçirmek üzere çıktıkları yolda 60 aylık sürenin tamamlanmasına nerdeyse 6 ay kalmışken adım adım amacına ulaşmış olmanın büyük memnuniyeti içinde olduğunu söyledi. Ekinoks Festivali'nin Türkiye’de sadece kendilerinde olduğunu ifade eden Başkan Erkiş, "Ekinoks, gecenin gündüzle eşitlendiği dönemdir. Siyasal mücadelesini eşitlikle yoğurmuş vasatın, basitin, sıradanın ve halktan olanın aşığı birisi olarak bugün burada bu toprağın kendi evlatlarıyla sizlere sesleniyor olmak benim hem ruhumu estetize ediyor hem ruhumu kurtarıyor hem de siyasal mücadelemde varmak istediğim yere ne kadar yakın olduğumu müjdeliyor. Bu toprağın evlatlarıyla yapılabilecek her ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Çünkü, yerindenlik ve yerellik modern dünyanın en fazla gereksinim duyduğu şeydir. Biz bize benzeriz ve bize ihtiyacımız vardır. İhtişamın ve şaşaanın dönemi değildir. Bu güzelim topraklara, bu güzelim tabiata sahip çıkabilmek için biz normalleşmeye, daha sıradan olmaya dürüst, basit gerekçelerle hayatımızı çerçevelemeye mecburuz. Çocuklarımıza bunu borçluyuz" diye konuştu.

Başkan Erkiş’in konuşmasının ardından festivalin simgesi ateş, kadın katılımcılar tarafından yakıldı.

Festivale katılanlara kırmızı orman meyveli hoşaf ve yöresel lezzetler ikram edildi.

Konukları ile yakından ilgilenen Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, günün anısına vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bu arada festivalde vatandaşlarla birlikte birbirinden güzel şarkılar seslendiren Gökhan Meneşe ve Sevtuğ kulakların pasını sildi.

Dinleyenlere müzik ziyafeti sunan Gökhan Meneşe ve Sevtuğ büyük alkış aldı.

Konser sonunda Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, Gökhan Meneşe ve Sevtuğ’a teşekkür ederek çiçek takdim etti.