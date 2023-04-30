Sar Arama Kurtarma'dan afete hazırlık mesaisi

Sar Arama Kurtarma Bingöl Temsilciliği, gönüllülük çalışmalarına devam ediyor ve yeni 30 kişilik bir gönüllü ekibi oluşturarak tanışma toplantısı düzenledi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Sar Arama Kurtarma Bingöl Temsilciliği'nin gönüllülük çalışmaları sürüyor.

Yeni 30 kişilik bir gönüllü ekibi oluşturan ekip, tanışma toplantısı düzenledi.

Ayrıca lojistik malzemeleri de tanıtan temsilcilik, olası bir depreme hazırlıklarını sürdürmek için eğitimlerine devam edeceklerini belirtti.

Sar Arama Kurtarma Bingöl Temsilciliği'nden yapılan açıklamada, Türkiye'nin deprem ülkesi olduğu ve herkesin afetlere karşı hazırlıklı olması gerektiğinin altı çizildi.