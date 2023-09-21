Sapanca’ya meydan müjdesi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geyve’den sonra Sapanca’ya da modern bir meydan kazandırıyorSAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi güçlü hizmet elini şehrin tamamına ulaştırmaya devam ediyor.

Geyve’ye kazandırılan yeni meydan sonrası Büyükşehir Belediyesi turizmin cazibe noktası olan Sapanca’ya modern bir meydan inşa edecek. İlçenin dokusuna uygun olarak hayata geçirilecek yeni meydan projesinin ihalesi tamamlandı. Yakın zamanda ilk kazması vurulacak meydan projesi Sapanca Anadolu Lisesi’nin önünde yer alan toplam 3 bin metrekare alanda gerçekleştirilecek.

61 araçlık kapalı otoparkı, tribünleri, oturma ve dinlenme alanları, yeşil alanları ve peyzajıyla ilçenin dokusuna yakışır bir meydan Sapanca’ya kazandırılacak. İlçenin yeni yaşam alanı olacak meydan, mimarisi ve estetiği ile 7/24 yaşayan bir meydan olacak. Başkan Ekrem Yüce, “Meydanlar bir şehrin fotoğrafını, kültürel izlerinin yansımalarını ve kimliğini gösteren en önemli unsurlardır. Meydanlar şehirlerin ruhunu yansıtır. Günümüzde meydanlarıyla anılan nice şehirler var. İnsanların bir araya geldiği, şehir ve medeniyet tasavvurumuzdan ilham alarak ilk olarak Geyve’de modern bir meydan projesini başlatmıştık” diye konuştu.

İLÇENİN DOKUSUNA UYGUN MODERN MEYDAN

Sapanca’nın güzelliğine güzellik katacak yeni bir meydan projesine başladıklarına değinen Başkan Yüce, “Geyve’de başlattığımız modern ilçe meydanı projemiz çok beğenildi. Bu meydan projelerine bir yenisini daha ekliyoruz. Şehrimizin turizmde cazibe noktası olan Sapanca’mızın güzelliğine güzellik katacak yeni bir meydan kazandıracağız. İhalesini tamamladık. Yakın zamanda ilk kazmayı vuracağız. Bölgeye canlılık kazandıracak yeni meydan projesini Sapanca Anadolu Lisesi’nin önündeki 3 bin metrekarelik alanda gerçekleştireceğiz. 61 araçlık kapalı otoparkı, tribünleri, oturma grupları, dinlenme alanları ve peyzajıyla ilçenin dokusuna uygun mimariyi ve estetiği taşıyacak yeni meydan projemizle Sapanca’ya güzel bir çalışma hediye edeceğiz. Projemiz şehrimize ve Sapanca’mıza hayırlı olsun” diye konuştu.