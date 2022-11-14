Sansiro'dan 'kan bağışı' organizasyonu

Bursa'nın Mudanya ilçesi Çağrışan Mahallesi'nde faaliyet gösteren Sansiro Parfume'nin Kızılay ile gerçekleştirdiği kan bağışı kampanyasında bir çok özel okul ve firma yüzlerce ünite kan bağışladı.BURSA (İGFA) - Sosyal sorumluluk projesine imza atan kozmetik sektörünün öncü markalarından Sansiro, Kızılay'la yaptığı işbirliği kapsamında mobil kan bağışı aracını eşsiz kokularının üretildiği tesisin bulunduğu Mudanya'nın Çağrışan Mahallesi Meydanı'na getirdi.

Günler öncesinden çevredeki özel okul ve firmalara kan bağışı çağrısında bulunan Sansiro, yüzlerce ünite kan bağışının yapılmasını sağladı. Büyük ilgi gören organizasyona; Bahçeşehir Koleji, Hazar Koleji, Kaplan Okulları öğretmen ve öğrencileri de katılarak destek oldu.

Organizasyona katılan Sansiro Parfume Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Benli, "Kan bağışı olmadan hayat olmaz" sloganıyla kampanyaya öncülük etmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Benli, kan bağışında bulunan herkese Kızılay adına da teşekkür etti.