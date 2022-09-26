Şanlıurfalı ve Suriyeli sanatçılardan ortak konser

Şanlıurfa'da Suriyelilerle birlikte müzik grubu kurdu. Suriyeli ve Urfalı Müzisyenler bir araya geldi, birlikte çalıp birlikte söyledi.Özlem ÖZGÜT YÖREKLİ / abdpost.com (İGFA) - Suriyeli sanatçılar, Şanlıurfalı grup ile birlikte Topçu Meydanında bulunan tarihi hanın içesindeki El-Fırat Kültür Evi’nde buluştu.

Suriyeliler, Şanlıurfalılarla birlikte, “Urfalıyam Ezelden, Üsküdar’a Giderken” şarkılarını hem Arapça hem de Türkçe söylediler.

Suriye'nin Deyri-zor kentinde 5 yıl önce Şanlıurfa'ya yerleşen yerel sanatçılar, Şanlıurfa'da düğün ve özel günlerde sahne alıyor. Harran Üniversitesi'nden Doç. Dr. Mahmut Kaya'nın girişimleri ile Şanlıurfalı müzik grubu ile buluşan Suriyeliler, Urfa türkülerini kendine has üslupla seslendirdi.

Urfalı müzik grubunun sözcüsü Tahir Coşandal, "Şanlıurfa bir süredir, Suriyelileri ve Şanlıurfa’lılar kavgalarıyla gündeme geliyordu. Biz müzik sanatçıları olarak bir süre önce Suriyeli sanatçıları kendi mekanımızda misafir etmiştik. Prova yaptık. Şimdi ise Topçu Meydanı’nda bulunan mekanlarında kendileri bizi misafir etti. Buradaki amacımız; Fotoğraf, Resim,Tiyatro vb. sanatlarla ilgilenen arkadaşlarımıza örnek olarak, Suriyeli misafirlerimizle kültür köprüsü kurmalarına ön ayak olduk. Kutuplaşmaları önlemek, ortak paydalarımızı ön plana çıkarmak, kültür etkileşimi oluşturmak için böyle bir etkinliğe imza attık. Aynı kültürden geldiğimiz için müzik enstrümanlarımız kanun, keman, ud, darbuka başta olmak üzere bir çok enstrümanımız aynı. Makamlarımız aynı. Biz bu gece özellikle 'Üsküdara gider iken ve Urfalıyam ezelden parçalarını, Türkçe ve Arapça seslendirdik" diye konuştu.

Geceye katılan müzisyenlerin isimleri şöyle; Şanlıurfa’dan ud Vahit Mısır, Gazel Hüseyin Okumuş, Kanun Mehmet Öncel, Cümbüş Mustafa Kirişçioğlu, Ritim Nurettin Güler, Kanun Tahir Coşandal, ses sanatçısı (şan) Mehmet Bakay, Ritm Yılmaz Kurtoğlu, Ritm Ahmet Asoğlu, İsmail Alpay.