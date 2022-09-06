Şanlıurfalı gençler, Büyükşehir yüzme havuzlarında serinledi

Hava sıcaklığının 42 derece gösterdiği Şanlıurfa’da sıcaktan bunalan vatandaşlar soluğu Büyükşehir Belediyesinin yüzme havuzlarında aldı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar havuzlarda serinlemenin keyfini yaşadı.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yüzme havuzlarına vatandaşlar hafta sonunda yoğun ilgi gösterdi. Hava sıcaklığının 42 derece gösterdiği Şanlıurfa’da sıcaktan bunalan vatandaşlar soluğu yüzme havuzlarında aldı.

Mevsim normallerin üzerinde seyreden sıcaklıktan bunalan vatandaşlar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yüzme havuzlarından serinlemenin keyfini yaşadı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği havuzlarda yüzme bilmeyenlere uzman antrenörler tarafından eğitim veriliyor. Gençler kent genelinde bulunan havuzlardan ücretsiz yararlanıyor.

7’si Şanlıurfa kent merkezi 3’ü ilçelerde olmak üzere 12 yüzme havuzu ile Şanlıurfalılara hizmet veren Büyükşehir Belediyesi yüzme havuzlarında 16 yüzme antrenörü ve 26 cankurtaran görev yapıyor.