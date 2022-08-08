Şanlıurfa’da kış turizmine büyük destek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatlarıyla kış turizmine büyük katkı sağlayacak olan Karacadağ Kayak merkezinde otel inşaat çalışması başladı.ŞANLIURFA (İGFA) - Bölgenin tek kayak merkezi olma özelliğine sahip Karacadağ kayak merkezinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından otel yapımına başlanıldı. 2023 İslam Dünyası Turizm Başkenti Şanlıurfa’da kış turizminde cazibe merkezine haline getirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Tarihi ve kültürel varlıklarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Şanlıurfa, kayak merkezinin tamamlanmasıyla birlikte kış turizminden de adından söz ettirecek.

Karacadağ Kayak merkezinde bodrum, zemin, 1. ve 2.kat olmak üzere 3 bin 600 metrekare 2 kapalı alandan oluşmakta olup yapı içerisinde restoran, kafeterya 18 adet oda yer alacak. Vatandaşların merkezde araçlarını koyabilecekleri 2 adet açık otopark yapılacak.

Kış Turizminde büyük bir katkı sağlayacak olan Karacadağ Kayak merkezinde inşaat çalışmalarına başlanılan otel inşaatı en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.