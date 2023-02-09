Şanlıurfa’da arama kurtarma sona erdi

AFAD, arama kurtarma ekiplerinin Şanlıurfa’da çalışmalarını tamamlayarak diğer illere sevk edildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) – AFAD, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “Ekiplerimiz, Şanlıurfa’da arama kurtarma çalışmalarını tamamlamıştır. Şanlıurfa'daki arama kurtarma Ekiplerimiz ivedilikle çalışmaların devam ettiği diğer illerimize sevk edilmiştir” denildi.