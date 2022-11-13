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Şanlıurfa yeşile bürünecek

YAŞAM 13.11.2022, 09:51
Şanlıurfa yeşile bürünecek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Milli Ağaçlandırma Günü'nde, daha yeşil bir Şanlıurfa için öğrencilerle birlikte fidan dikti. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ‘’ Şanlıurfa’nın daha rahat nefes alması için ağaçlandırma çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.ŞANLIURFA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılında yayımlanan genelge ile kutlanan 11 Kasım ‘’Milli Ağaçlandırma Günü’’ nedeniyle Türkiye genelinde olduğu gibi Şanlıurfa’da da fidan dikimi gerçekleşti.

‘'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesinde düzenlenen etkinliğe Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, AK Parti Şanlıurfa Grup Başkanvekili Faruk Bayuk, MKYK Üyesi Vildan Polat, öğrenciler ile çok sayıda davetli katıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, öğrencilerle birlikte önceden hazırlanan alanda zeytin ve iklim koşullarına uygun fidanları toprakla buluşturup can suyu verdi.

BAŞKAN BEYAZGÜL, “TOPRAĞA CAN GELECEĞE NEFES OLACAĞIZ”

Fidanları toprakla buluşturarak ve can suyu vererek aslında Şanlıurfa’ya nefes olunduğunu ifade eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “ Aslında doğa bizlerin büyük evidir. Tabiatta her ne varsa o bizim ailemizin bir ferdidir. Her yıl havanın daha sıcak olduğunu görüyoruz. Yağmurun daha azaldığını görüyoruz. İklim değişikliğinden daha fazla bahsedildiğini görüyoruz. İşte bu şartlar altında yapılan ağaçlandırma çalışması çok önemlidir. Buradan Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Şanlıurfa Valimiz ile Orman Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Günümüzde çiftçilerimizin ekinlerini hasat ettikten sonra anız yaktıklarını görüyoruz. Bu üzücü durumun son bulmasını istiyorum. Anız yakarak insana hizmet eden ne varsa hepsi onun içinde yanıyor. Biz değişeceğiz ki iklim değişmesin, biz değişeceğiz ki ağaçlar dikilecek ve çocuklarımız gelecekte mutlu olacaklar. Valiliğimizin öncülüğünde Şanlıurfa’ya değer katacağız. Kente nefes olacağız” ifadelerine yer verdi.

VALİ AYHAN, “EL ELE VEREREK AĞAÇLANDIRMA İŞİNİ GENELE YAYACAĞIZ”

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ise “ Şanlıurfa’nın nüfusu yaklaşık 3 Milyon kişiye ulaştı. Her Şanlıurfalı vatandaş bir fidan dikse 3 milyon fidan ediyor. Şimdi biz bu hedefi artırdık ve 5 milyon ağaç hedefini koyduk. Bu ağaçları koruyup kollayacağız. Gelecek nesillere bırakacağız. Milli ağaçlandırma günümüze Şanlıurfa’dan da güzel bir katkı sağlayacağız. El ele vererek bu anlayışı genele yaymaya çalışacağız” diye konuştu.

‘'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında "Geleceğe Nefes" mottosu ile yola çıkılan kutlamalarda 2019 yılından bu yana Türkiye genelinde 13,8 milyon fidan toprakla buluşturuldu. Bu gün düzenlenen ‘'Milli Ağaçlandırma Günü' etkinliğinde ise Şanlıurfa genelinde 40 bin fidan toprakla buluştu.

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