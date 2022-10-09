Şanlıurfa protokolü Sanat Sokağı'nda

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Kültür ve Sanat sokağındaki atölye çalışmalarına katılarak öğrencilerle bir araya geldi.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ile Kent Konseyi Başkanı Adil Saraç, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Sanat Sokağındaki Atölye çalışmalarına katıldı.

Kültür ve Turizm Daire Başkanlığının çocuk atölye çalışmasına katılan Başkan Beyazgül ile Vali Ayhan öğrencilerle bir araya geldi. Çocuklara yönelik düzenlenen kurs çalışmalarını yakından inceleyen Başkan Beyazgül ile Vali Ayhan, çocuklarla sohbet etti. Müzik grubunun mini konserini de dinleyen Başkan Beyazgül ile Vali Ayhan Sanat atölyesindeki çalışmalara hayran kaldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile Vali Salih Ayhan, Kültür Sanat sokağında Ebru çalışmasına katıldı. Vali Ayhan, kendi elleriyle çizdiği Ebru sanatıyla herkesi kendine hayran bıraktı. Yaklaşık 2 saat süren ziyaretin ardından Başkan Beyazgül ile Vali Ayhan öğrencilere başarılar diledi.