Şanlıurfa'nın vizyon projesi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün kentte adımlarını attığı konut hamlesi Aşık Öğütçü Bölgesinde hayata geçiriliyor. Konut ihtiyacını büyük oranda karşılayacak olan "Şanlıurfa Kuzey Şehir" konut projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün girişimleriyle kentte artan konut ihtiyacına karşı Aşık-Öğütçü bölgesinde ilk etapta 2 bin 500 konutun yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Ekiplerin çalışmaları doğrultusunda binalar giderek yükseliyor.

19 farklı blokun aynı anda yapıldığı projede konutlar yükselmeye devam ediyor. Yüzde 60'ının yeşil alanın yer aldığı uydu kent niteliğindeki 'Şanlıurfa Kuzey Şehir' konut projesinde yapılar tam donanımlı olacak.

Belediyecilikte fark yaratan, vatandaş odaklı hizmetleri kente kazandıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün vizyoner projelerinden biri olan Kuzey Şehir Konut Projesi bu alanda birçok belediyeye de örnek oluyor.

Şanlıurfa'da etaplar halinde toplam 25 bin konutluk hamle yapan Büyükşehir Belediyesi ilk etapta Aşık-Öğütçü'de yapacağı 2 bin 500 konutun bir an önce bitmesi için çalışmaları hızlandırdı."

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi BELTAŞ A.Ş. tarafından yapılan çalışmalar kapsamında bölgede Başkan Beyazgül'ün talimatlarıyla hummalı bir çalışma yürütülüyor.