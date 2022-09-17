Şanlıurfa lezzetleri Ankara'ya taşındı

Tarih, Kültür ve Gastronomi şehri Şanlıurfa’nın damak çatlatan meşhur yöresel yemekleri Ankara’ya taşındı. Kebabından çiğköftesine, peynirli helvasından isot reçeline kadar birçok lezzet Millet Bahçesinde kurulan stantlarda tanıtıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Gastronominin damakla dünyaya tanıtılacağını söyledi.ANKARA (İGFA) - Kentin tarihi dokusu, kültürü, folkloru ve Gastronomisini dünyaya tanıtmak amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘’Şanlıurfa Tanıtım Günleri’’ Ankara Millet Bahçesinde vatandaşlara kapılarını açtı.

Festival havasında başlayan Şanlıurfa Tanıtım Günlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Memleket hasreti çeken Şanlıurfalılar kadar Ankaralılar da millet bahçesinde düzenlenen etkinliğe akın etti. Ciğer kebabından lahmacuna, şıllık tatlısından peynirli helvasına kadar birçok yöresel ürünün yapıldığı tanıtım günlerinde yemekler görselliğiyle gözlere, lezzetleriyle de midelere hitap etti.

Buram buran baharat kokusunun yayıldığı etkinlik alanına gelen vatandaşlar, Şanlıurfa’nın damak çatlatan lezzetlerine tam not verdi. Şanlıurfalı ustalar tarafından buzla yoğurulan, Urfa isotu ile lezzetlendirilen, şarkılara türkülere konu olan çiğköfte, tanıtım günlerine katılanlara ikram edildi.

Ankara’da düzenlenen etkinlikte isot ve çiğköfte yeme yarışması düzenlendi. Yarışmaya katılanlar zor anlar yaşarken renkli görüntüler ortaya çıktı. İsot yeme yarışmasında Yunus Demirkaynak birinci olurken çiğköfte yeme yarışmasında Yılmaz Akkuş birinci oldu. Yarışmada birinci olanlara çeyrek altın hediye edildi.

Etkinliğe katılan vatandaşlar Şanlıurfa’nın yemeklerine hayran kaldıklarını ifade ederek gönüllerinin Şanlıurfa’da olduğunu söylediler.

BAŞKAN BEYAZGÜL, ‘’GASTRONOMİ DAMAKLA DÜNYAYA TANITILIR’’

Kentin kültürünü, müziğini, folklorunu ve gastronomisini dünyaya tanıtmak için Ankara’da tanıtım günleri düzenlediklerini anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ‘’Ankara’ya müzik, Gastronomi, tarihi ve kültürü ile geldik. Şanlıurfa’nın derin bir kültürü var. Şanlıurfa Kadim bir şehirdir. Şanlıurfa Türkiye’de ses getirecektir. Şanlıurfa 12 bin yıllık bir tarihe sahip şehirdir. Şanlıurfa medeniyetlerin kurulduğu şehirdir. Şanlıurfa medeniyetlerin geçiş noktası olan bir şehirdir. Her şeyin çıkış noktası Şanlıurfa’dır. Bizde damak var, biz tabak değil damağa önem vermişiz. Gastronomi ancak damakla dünyaya tanıtılır. Damakla en güzel lezzet bulunur’’ dedi.

BAŞKAN BEYAZGÜL, ‘’ŞANLIURFA SABRIN VE HOŞGÖRÜNÜN YAŞANDIĞI ŞEHİRDİR’’

Tarih ve Kültür şehri Şanlıurfa’nın sevgi, sabır ve hoşgörü şehri olduğunu ve bu güzellikleri Ankara’ya taşıdıklarını ifade eden Başkan Beyazgül, ‘’Şanlıurfa Müzik, sıra geceleri, tarih, turizm, kültür ve peygamberler şehridir. Peygamberlerin gönüllere bıraktığı çok önemli yansımaları Şanlıurfa’da vardır. Şanlıurfa hoşgörü şehridir. Şanlıurfa’nın tarihi mekanlarında oturduğunuz zaman birçok kültürün bir arada barış içerisinde, hoşgörü içerisinde bir arada olduğunu görebilirsiniz. Şanlıurfa Hz. Eyyüp’ün şehri, sabrın şehridir, tevekkülün şehridir. Yüzyıllardır bu kültür nesilden nesillere gelmiştir. Bu kültür Şanlıurfalılara yansımış, evlerimize yansımış, cömertlik olmuş, misafirperverlik olmuş, candanlık olmuş, yakınlık olmuş, sevgi ve muhabbet olmuştur’’ diye konuştu.

BAŞKAN BEYAZGÜL, ‘’BAŞKA ŞANLIURFA YOK’’

Şanlıurfa’nın tarım ve turizm şehri olduğuna dikkat çeken Başkan Beyazgül, ‘’Şanlıurfa’yı buraya getirdik ama bütün bunları yaşamak istiyorsanız Şanlıurfa’ya gelmeniz lazım. Dünyada her insan atalarının nasıl yaşadığını görmek istiyorlarsa muhakkak bir gün Şanlıurfa’ya uğramak zorundalar. Şanlıurfa açık hava müzesi, tarım şehri ve Şanlıurfa bilimin şehri olmaya aday olarak yoluna devam ediyor. Şirin Şanlıurfa, başka Şanlıurfa yoktur’’ dedi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ile Şanlıurfa Vakfı Başkanı Mustafa Kemal Alataş, amaçlarının Şanlıurfa’yı tanıtmak olduğunu söyledi.

İslam İş Birliği Teşkilatı tarafından ‘’2023 İslam Dünyası Turizm Başkenti’’ seçilen Şanlıurfa’da tescilli yöresel Birecik Patlıcanı, İsot Çömleği, Ciğer Kebabı, Haşhaş Kebabı, Sac Kavurması, Tirit, Yumurtalı Köfte, İçli Köfte, Şıllık Tatlısı, Urfa Yağı, Tırnaklı Ekmeği, Çiğ Köftesi ve Tepsi Kebabı gibi 38 coğrafi işaretli yöresel ürün bulunuyor.

Ankara’da düzenlenen etkinliğe, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün yanı sıra Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, Zemzem Gülendar Açanal, Ahmet Eşref Fakıbaba, Halil Özşavlı, Ahmet Akay, Mehmet Ali Cevheri, İbrahim Halil Yıldız, TFF eski Başkanı Nihat Özdemir, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Altındağ Belediye Başkanı Saım Balcı, Şanlıurfa İlçe Belediye Başkanları, AK Parti ilçe Başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

‘’Şanlıurfa Tanıtım Günleri, 15-18 Eylül tarihleri arasında Ankara Millet Bahçesinde misafirlerini ağırlayacak.