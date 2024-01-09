Şanlıurfa kış turizminin yeni gözdesi olacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün vizyonel projelerinden biri olan ve kış turizmine büyük katkı sağlayacak olan Karacadağ Kayak Merkezindeki otel inşaat çalışması tamamlandı.ŞANLIURFA (İGFA) - Eşsiz tarihi ve doğal güzellikleri, Tarihin seyrini değiştiren Göbeklitepe ve Karahantepe’si, İnsan vücuduna şifa sıcak su kaynakları, Sakin şehir Halfeti, Siverek Takoran Vadisi, Dünyada 3 ülkede yer alan Konik Kubbeli Harran Kümbet Evleri, UNESCO tescilli müziği, damak çatlatan lezzetleriyle namı kıtaları aşan Şanlıurfa bu kez de kış turizminde adından sıkça bahsettirecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün öncülüğünde Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tek kayak merkezi olan Karacadağ Kayak Merkezinde başlatılan otel ve park çalışması Şanlıurfa’da kış turizmini önemli ölçüde geliştirecek.

Göreve geldiği günden bu yana kentin kaynaklarını yine kentin tanıtımı ve turizmin 12 aya yayılması için değerlendiren, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Karacadağ Kayak Merkezinde bu potansiyelin açığa çıkarılması için bölgede yapımına başlanılan otel inşaatı tamamlandı.

Karacadağ Kayak Merkezinde bodrum, zemin, 1. ve 2.kat olmak üzere 3 bin 600 metrekare 2 kapalı alandan oluşan yapı içerisinde restoran, kafeterya 18 adet oda yer alacak. Kayak yapmak için çevre illere gitmek istemeyenler için de merkezde araçlarını koyabilecekleri 2 adet açık otopark yapılacak.

Bölgede ayrıca çocuklar için oyun alanları, etkinlik alanları da yapılarak ilerleyen dönemlerde bölgede yapılacak kış festivallerinin de önü açılmış olacak.