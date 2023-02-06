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Şanlıurfa halkı fuar merkezinde toplandı

YAŞAM 06.02.2023, 15:14
Şanlıurfa halkı fuar merkezinde toplandı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.4’lük depremin çok şiddetli hissedildiği Şanlıurfa’da evleri hasar gören ve evlerine giremeyen vatandaşlar için Büyükşehir Belediyesinin sosyal tesisleri açıldı. Evlerine giremeyen vatandaşlar için fuar merkezi, trafik eğitim merkezi, tenis dünyası başta olmak üzere bütün tesisler halka açıldı.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi depremin yaşandığı ilk andan itibaren bünyesinde bulunan sosyal tesisleri halkın barınmaları için açtı. AFAD koordinasyonunda arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği Şanlıurfa’da vatandaşlara çorba ikramı yapıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Fuar merkezi, çocuk trafik eğitim merkezi, tenis dünyası ve gençlik merkezleri olmak üzere Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan sosyal tesisler vatandaşlar için açıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi halk ekmek fabrikalarında üretilen ekmekler anında büfelere yetiştirilerek vatandaşların ekmek ihtiyaçları giderildi. Çorba evlerinde hazırlanan çorbalar görevliler tarafından vatandaşlara ulaştırılıyor.

Deprem nedeniyle şehir içi ulaşımda yoğunluk yaşanmaması için vatandaşlar şehir içi otobüslerden ücretsiz yararlanacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Vatandaşları uyararak ‘’Vatandaşların toplanma alanlarında beklemelerini istedi. Büyükşehir Belediyesine ait tesislerin halkın hizmetinde olduğunu anlatan Başkan Beyazgül, ‘’Ana arterlerde kurtarma ekiplerine, kolluk kuvvetlerine ve ambulanslara yolların açık olması gerekiyor. Zorunlu olmadığı sürece vatandaşlarımız araçlarıyla yola çıkmasınlar. AFAD koordinasyonun da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.  Büyükşehir Belediyemize ait tüm tesislerimiz açık ve vatandaşlarımız belirlenen alanlarda bekleyebilirler. Vatandaşlarımız için çorba evlerini açtık ve çorba dağıtımına başladık. Deprem nedeniyle belediyemize ait otobüsleri ücretsiz yaptık. Vatandaşlarımızın yetkili kurumların vereceği bilgileri dikkate almalarını istiyoruz’’ diye konuştu.

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