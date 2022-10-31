Şanlıurfa'da toz taşınımı uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından toz taşınımına yönelik 'turuncu' uyarı ile uyarılan iller arasında yer alan Şanlıurfa'da yaşayan vatandaşlar, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından uyarıldı.Urfa Haber / ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Halil Fedai; Solunum, akciğer, alerji ve kalp hastalığı olan vatandaşların evden çıkmamaları gerektiğine dikkat çekti.

Astımı, alerjik akciğer hastalıkları, solunum yolu rahatsızlıkları, kronik akciğer hastalığı, KOAH hastalığı, kalp hastalığı olan kişilerin dışarıya çıkmaması özellikle solunum Partikülleri 10 mikron un altında olanlar Akciğere direk ulaşabilmekte, 2,5 mikron altındaki Partiküller akciğerin periferine kadar ulaşabilmektedir. Hastalar dışarı çıktığı dönemde öksürük, balgam, nefes darlığı, hırıltılı solunum oluşması durumunda mutlaka bir hekime başvurmaları gerektiğini söyledi.

Dr. Halil Fedai, pencelerin kapalı tutulmasını ve vatandaşların dışarı çıkmamasını,herkesin iç ortamda kalmasını önerirken, "Pencereleri ve kapıları sıkı sıkı kapatalım çünkü Çok ince zerrecikler evin içerisine kadar girebilir. Baş ağrısı, nezle gibi benzeri şikâyetler boğaz ağrısına yol açabilir. Vatandaşlarımızın dışarıya çıkması eğer zorunlu ise İlaçlarını kullanmalarını ve Maske kullanmalarını önermekteyiz” diye konuştu.