Şanlıurfa'da 'organ ve doku bağışı' farkındalığı

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, il genelindeki tüm kamu hastaneleri, İlçe sağlık müdürlükleri ile belli noktalarda 'Organ ve Doku Bağışı Haftası' kapsamında halkı bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla stantlar kurdu.Urfa Haber / ŞANLIURFA (İGFA) - Türkiye'de her yıl 3-9 Kasım tarihleri arasında kutlanan 'Organ ve Doku Bağışı Haftası' kapsamında Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü de il genelinde farklındalık çalışmaları yürütüyor.



Şehrin belli noktalarında oluşturulan stantlarda bağışçı olmak isteyen vatandaşların bilgilerini alan sağlık yetkilileri, vatandaşları da bağışlar konusunda bilgilendiriyor.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dt. N. Esma Uğurlu, organ bağışının kişi hayattayken ve kendi özgür iradesiyle, organlarının tamamını ya da bir kısmını ölümden sonra vasiyet etme işlemi olduğunu belirterek, "18 yaşını aşmış, akli dengesi yerinde olan herkes organ bağışı yapabilmektedir. Yalnızca yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hastalarda, solunum cihazına bağlı olarak tedavi görmüş olan hastalarımızda beyin ölümü gerçekleştikten sonra organ nakli yapılabilmektedir" dedi.

Uğurlu, organ bağış kartı olup olmadığı bakılmaksızın beyin ölümü gelişmiş tüm vakaların aileleri ile mutlaka görüşüldüğünü belirterek, bu görüşmenin organ nakil koordinatörü tarafından gerçekleştirildiğini, aile onayı olmadan hiç kimsenin organları alınıp, kullanılamayacağını söyledi.

Uğurlu, ayrıca nakli gerçekleştirilebilir organlar arasında kalp, böbrek, akciğer gibi organlarımız deri, kornea gibi doku ve organlarının da yer aldığını sözlerine ekledi.