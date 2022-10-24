Şanlıurfa'da gebe sınıfı eğitici eğitimi yapıldı

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı tarafından Gebe Bilgilendirme Sınıfı Programı kapsamında eğitici eğitimi yapıldı.Urfa Haber / ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı tarafından anne ve bebekler, taşıdıkları riskler dolayısıyla sağlık hizmetlerinden öncelikli ve özellikli olarak yararlanması gereken iki önemli grup olduğuna dikkati çekilirken, vatandaşlara konu hakkında bilgilendirme yapılabilmesi için Gebe Bilgilendirme Sınıfı Programı uygulanmaya başlandı.

Program kapsamında tüm gebelerin doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemlerle ilgili konular hakkında bilgilendirilmeleri ve bilinçli doğum yapmaları hususları ile anne- baba adayları ve yakınlarına normal doğum eyleminin önemi, bebek ve anne üzerindeki olumlu etkileri ve sağlık yönünden faydaları, ağrı yönetimi gibi hususlarda bilgilendirilmeleri, yeni rollerinin benimsetilmesi ve becerilerinin artırılması hedeflendi.

Halk Sağlığı Başkanlığı'nca Göbeklitepe Eğitim Salonu'nda 19-21/10/2022 tarihleri arasında ilçe toplum sağlığı merkezleri ve devlet hastaneleri gebe okulu sorumlusu ebelere “Gebe bilgilendirme sınıfı eğitici eğitimi gerçekleştirildi.