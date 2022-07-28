Şanlıurfa bu projelerle 2023’e hazırlanıyor

Şanlıurfa’nın, İslam ülkelerinin "2023 Turizm Kenti" seçilmesi ile birlikte çalışmalarını hızlandıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleri sonucu Fırat Nehri kıyısında yapımı tamamlanma aşamasına gelen 11 adet bungalov, kent turizmine farklı bir bakış açısı kazandıracak.

ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bozova’da Fırat Nehri kıyısına kurulan bungalov evler doğayla iç içe tatil ve kamp yapmak isteyen yerli ve yabancı misafirleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleriyle Bozova’da Fırat Nehri kıyısında yapımına başlanan 11 adet Bungalov tipi evin yapımında sona yaklaşıldı.

Tarih ve doğal güzelliğin kıyısında buluştuğu, Güneydoğu’nun Maldivleri diye anılan Fırat Nehri kıyısında doğayla iç içe yapılan ve her detayın titizlikle düşünüldüğü proje tamamlandığında yerli ve yabancı turistlerin özellikle kamp ve balık tutkunlarının ilgisini çekmesi bekleniyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi şehrin sosyal donatı alanlarını artırarak Şanlıurfa’ya gelecek olan yerli ve yabancı misafirlerin kentte daha fazla vakit geçirmesini sağlamak adına çam ağaçlarının içerisinde insanların nefes alacağı bir tesisi daha Şanlıurfa’ya kazandırıyor.

Toplam 3 bin 400 metrekare alana sahip Bungalov tipi evlerin içerisinde mutfak, banyo ve yatak odası bulunuyor. Şehrin iklimine uygun tasarlanan projede veranda benzeri mini balkon da inşa edilen yapılara farklı bir görünüm kazandırıyor.

Çok kısa bir süre sonra tamamlanarak hizmete sunulacak olan bungalov evlerin kente gelecek yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ederek konaklayacakları, kamp yapabilecekleri doğa ile iç içe bir dinlenme, nefes alma alanı olacağı değerlendiriliyor.