Şanlıurfa açık müzeye dönüşüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 2018 yılında kazı çalışmalarına başlanılan ve eski dönemlere ait eserlerin gün yüzüne çıkarıldığı tarihi Şanlıurfa Kalesi’nde sürdürülen kazı çalışmalarını inceledi. Başkan Beyazgül Büyükşehir Belediyesi tarafından kazı alanına tahsis edilen örümcek vinç ile çalışmaların hızlandığını aktardı.

ŞANLIURFA (İGFA) - Tarihi ve Kültürü ile birçok medeniyete ev sahipliği yapan Şanlıurfa’daki ören yerlerindeki kazı çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Göbeklitepe’nin ardından Karahantepe ve Tarihi Urfa Kalesinde başlatılan kazı çalışmalarıyla Şanlıurfa, dünyanın dikkatini üzerine çekmeyi başardı.

İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından 2023 İslam Ülkeleri Turizm Başkenti seçilen Şanlıurfa’daki tarihi Urfa Kalesinde 2018 yılında başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Valiliği iş birliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda sürdürülen kazı çalışmasının hızlandırılması için örümcek vinç kullanılmaya başlanıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kazı alanına tahsis edilen örümcek vinç ile kazı alanındaki çalışmalar hız kazandı. MS 812-814 arasında Abbasiler döneminde yapıldığı tahmin edilen tarihi Urfa Kalesi yaklaşık 15 metre boyunda olan 2 büyük korint başlıklı sütunları ve büyük mimari kalıntılarıyla dikkat çekiyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 300 metrelik yürüyüş yolunun da yapılacağı tarihi Urfa kalesinde sürdürülen kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Tarihi Urfa Kalesine çıkan Başkan Beyazgül, Batman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Şanlıurfa Kalesi Kazı Başkanı Arkeolog Prof. Dr. Gülriz Kozbe’den sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kazı alanında incelemelerde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kazı çalışmalarında ilk kez örümcek vinç kullanıldığını açıkladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen örümcek vinç ile çalışmaların daha da hızlandırıldığına dikkat çeken Başkan Beyazgül, İslam İşbirliği teşkilatı tarafından İslam Ülkeleri Turizm Başkenti seçilen Şanlıurfa’nın 2023 yılına hazırlandığını dile getirdi.

BAŞKAN BEYAZGÜL’DEN SONDAJ ÖNERİSİ VE DESTEK SÖZÜ

Şanlıurfa’daki tarihi ören yerlerini tarihi dokusuna uygun bir şekilde restore ederek kent turizmine kazandırdıklarını anlatan Başkan Beyazgül, çok önemli bulgulara rastlanılan tarihi Urfa Kalesindeki çalışmaların 2023 yılına yetiştirilmesi için çaba gösterdiklerinin altını çizerek Kalede sondaj çalışması yapılması önerisinde bulundu. Başkan Beyazgül sondaj çalışmalarına destek vereceklerini de paylaştı.

BAŞKAN BEYAZGÜL, “ÖRÜMCEK VİNÇ TAHSİSİMİZ KAZI ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRDI”

Şanlıurfa’nın eşsiz tarihi kültürü ve Gastronomisi ile birlikte yerli ve yabancı turistlerin kente geldiğini anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ‘’ Şanlıurfa Kalesindeyiz. Burası birçok medeniyetin yaşadığı bir yerdir. Gerek Memlükler gerekse Edessa Krallığı’nın yaşadığı bir yer. Tarih yeniden burada gün yüzüne çıkıyor. Şanlıurfa turizm cazibe merkezi haline geldi ancak Şanlıurfa’nın turizm zenginliği çok fazladır. Tarihe ışık tutacak mahiyette tarihi eserleri çok fazla şimdi buradaki kazılarla birlikte tarihi gün yüzüne çıkarmak için çalışmalar devam ediyor. Tabi ki Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak bu çalışmaların gerçekleştirilen kazının yanında her zaman durduk. Kazı alanı için tahsis ettiğimiz örümcek vinçle kazı çalışmalarının daha hızlı yapılmasını sağladık” diye konuştu.

BAŞKAN BEYAZGÜL, “ MİLATTAN ÖNCESİNE GİDECEK BİR TARİH URFA KALESİ’NİN ALTINDA YATIYOR”

Urfa Kalesi’nde çok eskiye gidecek bulguların kalenin altında yattığını ifade eden sondaj yapıldığı takdirde bu bulgulara ulaşılabileceğini belirten Başkan Beyazgül, “ İnşallah çok sürpriz bulgular ortaya çıkacak ve tarihi Urfa Kalesi çok büyük bir ziyaretçi akınına uğrayacak burası tarihçilerin ve arkeologların yeni konuları ele almasına vesile olacak ve tarih ortaya çıkacak. Milattan öncesine gidecek bir tarih Urfa Kalesi’nin altında yatıyor. Bunlar da inşallah ortaya çıkacak. Şanlıurfa turizm başkenti haline geldi. Bu unvanı hak etti. Bundan sonra da bu turizm şehri aynı hassasiyet ve çabayla yoluna devam edecektir. Her zaman dediğimiz gibi Şanlıurfa bir açık hava müzesidir. Karahantepe, Göbeklitepe, Taştepeler gibi kazı alanlarına da desteklerimiz devam ediyor. Bütün bu çalışmalar Şanlıurfa’mız için” sözlerine yer verdi.

KOZBE, “AMACIMIZ URFA KALESİNİ AÇIK HAVA MÜZESİ HALİNE GETİRMEK”

Batman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Şanlıurfa Kalesi Kazı Başkanı Arkeolog Prof. Dr. Gülriz Kozbe ise Urfa Kalesi’nin 2023 yılı içerisinde ziyarete açılacağını ifade ederek kazıların devam edeceğini belirtti.

Kozbe, “Cumhurbaşkanlığı kazısı olan ve Kültür Bakanlığı ile ortaklaşa yapılan Urfa Kalesi’ndeki kazı çalışmalarını yürütüyorum. Kalede en erken yerleşim Büyük İskender’in komutanlarından olan Seleukos (Selevkos)’ a ait en erken tabaka olarak onu bulduk. Üst tabakalarda Abbasiler, Emeviler, Memlükler, Artuklular, Selçuklular ve Osmanlılar var. Amacımız onlara ait mimariyi ortaya çıkartarak kalenin görsel bakımdan zenginliğini ortaya çıkartarak ziyarete açıldığında ki bu sezon inşallah ziyarete açacağız. Dolayısıyla o bulguları, eserleri ortaya çıkartarak Urfa Kalesi’ni bir açık vaha müzesi haline getirmek istiyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve 2019 yılının Göbeklitepe yılı ilan edilmesiyle başlayan turizm hareketliliği devam ederken Şanlıurfa, İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından Azerbaycan’da yapılan toplantıda 2023 yılı İslam Ülkeleri Turizm Başkenti Şanlıurfa ilan edilmişti. Her yıl yüzbinlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Şanlıurfa, 2023 yılında İslam Ülkelerinden ve dünyanın dört bir yanından gelecek olan yerli ve yabancı misafirlerini ağırlayacak.